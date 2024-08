Manchester City festejó en los penales ante el United: hubo gol de Garnacho pero no alcanzó

El Estadio Wembley explotó porque Manchester City y Manchester United disputaron el primer título de la temporada en la final de la Community Shield . El clásico de la ciudad estuvo por un rato en manos de los Diablos Rojos, que no supieron cerrar el 1-0 a favor (gol de Alejandro Garnacho ) y padecieron el 1-1 agónico de los Ciudadanos (en la cabeza de Bernardo Silva). Ya en la tanda de penales, los de Josep Guardiola festejaron 7-6 y se quedaron con el escudo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1822297687452012795&partner=&hide_thread=false ¡GARNACHO DESTRABÓ EL PARTIDO! El argentinno desde afuera hacia adentro para sacar el remate y poner el 1-0 del United en Wembley.



Mirá la Community Shield en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/Rkzokuq9GZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2024

El penal de Akanji que le dio la Community Shield al Manchester City contra el United:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1822306331631456329&partner=&hide_thread=false El penal de Akanji que le dio la Community Shield al Manchester City contra el United.



Mirá la Community Shield en #DisneyPlus Premiumpic.twitter.com/SVjHqBs8M2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 10, 2024

En un primer tiempo un tanto chato, se repartieron algunas aproximaciones con las que pudieron romper el cero. Oscar Bobb se animó y sacudió de zurda entrando al área grande, pero su tiro se fue alto. Más tarde, el que tuvo el primero de los Ciudadanos fue James McAtee, que estrelló el balón contra el poste. Pero las respuestas del United no se hicieron esperar: el peligroso Amad Diallo Traoré intentó desde media distancia y no acertó al arco. Luego el marfileño tiró una brillante pared con Casemiro en espacios reducidos y no logró asistir a Mason Mount, que si recibía bien el último pase iba a definir solo sin arquero.

TABLA HISTÓRICA DE COMMUNITY SHIELD

Manchester United 21

Arsenal 17

Liverpool 16

Everton 9

Manchester City y Tottenham 7

Chelsea y Wolverhampton 4

West Bromwich, Leeds United, Leicester y Burnley 2

Newcastle, Blackburn Rovers, Aston Villa, West Ham, Sheffield Wednesday, Sunderland, Portsmouth, Nottingham Forest, Brighton, Huddersfield Town, Cardiff City, Bolton Wanderers y Derby County 1

FUENTE: Con información de Infobae