Majo Quiroga, entre la frustración y los nuevos objetivos: "Llena de sueños"

La sanjuanina hizo una buena presentación en París junto a su guía Micaela Barroso, pero con el correr de los días se le fueron presentando dificultades de salud, que las sacaron de 'partido'. La que más dolió fue la etapa de ruta, un fuerte de la albardonera. Sin embargo y ante este motivo, no pudo estar en la largada.

"Estaba tan preparada y emocionada por correr la ruta y aunque la salud siempre está primero, no puedo evitar sentir un poco de frustración. Sin embargo, me quedo con lo positivo: la experiencia inolvidable que viví y lo hermoso de haber cumplido este sueño".

"Se cierra un ciclo y se abre otro lleno de sueños. Me preparo para lo que venga y por qué no soñar con ¡Lima 2027 y Los Ángeles 2028!", cerró la pedalera de albardón, que este martes pisó suelo argentino.

