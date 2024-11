Macri, súper filoso con Riquelme: "El club está tomado por un personalismo enfermizo"

“Venía en estado de ánimo positivo y me llevás a este momento de tristeza”, dijo en primer lugar el referente del PRO y expresidente de la Nación entre 2015 y 2019. A su vez, más tarde, lejos de bajar el tono, fue lapidario con el exfutbolista: " Ahora el club está tomado por un personalismo enfermizo de Riquelme que le hizo daño a Boca y lo ha llevado a un lugar de destrato hacia afuera y hacia adentro, y de no convivencia. Me duele en el alma”.

Luego, Macri, quien como presidente de la institución obtuvo cuatro Copas Libertadores, dos Copas Sudamericana y dos Copas Intercontinental, entre otros títulos locales, muchos de ellos con Riquelme como principal figura, comparó: “Yo construí esa institución con un grupo de gente muy valioso que me acompañó y Boca fue número 1 del mundo varias veces durante esos últimos años. Fuimos el único que le ganó al Real Madrid una final (en el 2000) en no sé cuántas décadas. Lo que no había era personalismo. El club no era del presidente, del técnico ni de los jugadores. Era de todos”.

Esta no es la primera vez que Macri critica a Riquelme luego de los últimos comicios porque tras la derrota del Xeneize en La Bombonera frente a River en el último superclásico, que fue por la Liga Profesional, había tuiteado: "Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha".

La enemistad entre Riquelme y Macri, que data desde hace muchos años, incluso cuando el actual presidente era futbolista y el empresario estaba a cargo de los destinos del club, se acrecentó en los últimos meses previos a las elecciones. Incluso, el nacido el Don Torcuato también le reprochó públicamente. "El hincha tiene que decidir si somos un club de fútbol o dejamos que esta gente use al club para hacer política", dijo en noviembre pasado.

Fuente: TyC Sports