Luis Suárez anunció su retiro de la Selección uruguaya de fútbol: "Lo di todo, no tengo nada que reprocharme"

Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de .



https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

"Me hubiera encantado que se enteren por mí", dijo Suárez que se quebró antes de contar lo que tenía que decir. "El día viernes será mi último partido con la Selección de mí país", dijo Suárez que no podía terminar de hablar.

"Lo venía pensando, creo que es el momento indicado porque tengo mis razones. Es el momento en el que puedo jugar el último partido con la Selección tranquilo, lo voy a jugar con las misma ganas que ese niño que jugó su primer partido en 2007. Ese jugador veterano va a dejar la vida el viernes porque siempre me enseñaron que tenía que dejar la vida por mi país", dijo Suárez que confirmó que formará parte de los convocados que este viernes enfrentarán a Paraguay en el Estadio Centenario.

"Me voy con la tranquilidad que di todo por la Selección. No tengo nada para reprocharme", siguió.

"Momentos complicados pasamos muchos. Personalmente, cuando peor la pasé fue con el error de 2014", dijo Suárez, recordando el episodio del 24 de junio de aquel año en el que mordió al italiano Chiellini en el Mundial de Brasil. "Pero no tengo nada que reprocharme, la gente sabe el esfuerzo que hice para venir a la Selección con lesiones y todo. Hay que quedarse con lo lindo vivido en 17 años. Me voy con todo el cariño de la gente y de mis compañeros, ninguno te habla mal, todas son palabras de agradecimiento", completó Lucho.

"Que mis hijos se vayan con la experiencia que vamos a vivir el viernes, no puedo pedirle más a la vida", reafirmó Suárez. "Estoy con la tranquilidad que me retiro de la Selección porque yo quiero dar un paso al costado. Hay jugadores con muchísima proyección, tengo 37 años y sé que es difícil llegar al próximo Mundial".

A última hora del domingo, la cuenta oficial de la Selección uruguaya convocó a la conferencia de prensa con un mensaje que generó una sola pregunta: "Luis Suárez tiene algo que decirles", decía la misiva que daba a entender que el 9 dejaría la Selección.

El hombre nacido en Salto confirmó la noticia de su retiro este lunes en el Estadio Centenario. En ese mismo escenario, el 13 de octubre de 2007 debutó oficialmente para la Selección uruguaya frente a Bolivia por la Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Ese día también marcó su primer gol en la Celeste cuando apenas se jugaban 4 minutos de partido.

Pasaron 142 partidos y 69 goles, contando su participación en la Copa América de los Estados Unidos 2024 en la que jugó poco el Pistolero. Sin embargo, fue la bandera y el mayor argumento del equipo de Marcelo Bielsa para creer en remontar la semifinal que finalmente coronaría a Colombia como el rival de la Argentina en la final. Antes de aquella eliminación que terminó con escándalo, el propio DT había reconocido que fue injusto por los pocos minutos que le dio a Suárez en el torneo continental.

Además, Suárez explicó que no viaja a Venezuela: "La vengo estirando desde 2022 y me quedó la foto con mis hijos llorando y surgió la rebeldía de demostrarle a la gente que podía. Y vino la Copa América que podría haber sido el final. Pero vino el entrenador me hizo saber que contaba conmigo y me hizo tomar la decisión de despedirme en mi país con mi gente".

Por otro lado, el jugador dejó en claro que no se va del fútbol profesional: "Voy a seguir". Y confirmó que no va a ser entrenador cuando se retire definitivamente: "Quiero estar vinculado al fútbol, a la formación de los chicos".

