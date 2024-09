Luchi y el hockey, un amor eterno: "Defendemos a morir la camiseta aunque este deporte no sea tan reconocido"

"Con el de Novara va a ser mi noveno mundial...". Tira la frase, hace silencio y reflexiona sobre los años que lleva defendiendo la camiseta argentina dentro y fuera del país. Desde Chile 2006, Luciana Agudo (34) no ha faltado a ninguna convocatoria -a excepción del 2006 por un conflicto con la CAP- y no sólo por ser una "distinta" con el stick y la bocha, sino porque como dice la canción, "Argentino, es un sentimiento, no puedo parar".

-¿Cómo se vive la previa del Mundial, el noveno para vos?

-Nos venimos preparando desde hace bastante, desde hace dos meses. Pero venimos penando en este Mundial desde que terminó el de San Juan. La verdad es que fue muy tremendo lo que vivimos en el Aldo Cantoni, con nuestra gente, así que obviamente queremos repetirlo. Por eso vinimos pensando desde hace dos años en este Mundial. Pero lo vivo diferente, cada Mundial lo vivo de manera diferente. Me encanta estar con el grupo y cuándo termina el torneo, es como que quiero volver a entrenar otra vez con ellas. Por eso a este momento lo estamos disfrutando un montón.

-Además de la pasión por el hockey, imagino que también esto de disfrutar y querer jugar Mundiales es porque hay algo de competencia en el interior...

-Soy muy competidora (risas).

-Y también está el grupo humano que se arma dentro del deporte; Las Águilas son muy unidas...

-Todo se da porque nos conocemos desde hace un montón. Hay chicas con las que compartimos desde 2016, y ya son 10 años, así que te terminás haciendo amiga. Compartís tanto que se forja una amistad con las compañeras de hockey.

-Claro que desde que estás, el equipo fue mutando, fue renovándose de a poco...

-Sí, ahora soy la que se está manteniendo. Es raro que compañeras vayan dejando, y el equipo se vaya renovando, pero con las que se van sumando vas compartiendo procesos y al final también te terminás conociendo un montón. La verdad es que la convivencia se hace re fácil y llevadera, porque las que se suman son muy piolas y buenas, y se integran fácilmente.

Actualmente Luciana Agudo juega para el equipo español CP Vilasana.

-Hablábamos de los Mundiales, ya van 9 para vos, ¿dudaste en colgar el stick en los últimos años?

-Por ahora no se me viene a la cabeza, aunque estar no lo elijo yo, sino el entrenador. Yo siempre trato de entrenar para poder estar y por ahora no pienso en el retiro. Sí sé que ya son mis últimos años, que estoy más cerca de que todo se termine, y por eso lo disfruto cada vez más. Creo que al décimo llegamos.

-Eso habla de lo que significa el hockey para vos. Tenes 9 participaciones, 3 Mundiales ganados y seguís con las mismas ganas de defender la camiseta argentina, ¿da un poco de bronca que sea tan poco reconocido a nivel país?

-Obvio que nos gustaría que sea más conocido, pero la pasión que tenemos por el hockey y por este deporte es increíble, así que al final lo hacemos también por eso, también por el mismo grupo que tenemos. Sabes que vas a compartir equipo con tus amigas y todas nos vamos a poner la camiseta. Y que la vamos a defender a morir entre todas. Claro que estaría buenísimo que el hockey fuera más reconocido. Pero nosotras seguimos también intentando que así sea, de que a nivel país y mundial sea más conocido. Pero bueno, no es un trabajo solo de las jugadoras y jugadores.

Las Águilas debutarán este lunes a las 17hs frente a Francia, en el Palazzetto dal Lago.

-Volviendo al Mundial, ¿cómo analizas el que va a comenzar este lunes?

-Arrancamos con Francia y compartimos grupo también con Colombia y Portugal. Ahora los Mundiales son re competitivos porque hacen A y B, así que quedan arriba los mejores y sabemos que va a ser muy difícil. También pensando en que somos las últimas campeonas, obviamente nos van a querer ganar. Pero nos hemos preparado también para eso y para defender el título.

-Favoritos son Argentina, Portugal y España, ¿sumas a alguien más?

-Chile, Francia. Son jóvenes que dan pelea. Italia también, en el Mundial pasado se nos cerraron y nos costó un montón, y ahora son locales y también va a ser un rival difícil.

-¿Se siente algún tipo de presión por ser últimas campeonas?

-Hemos sido campeonas porque hemos entrenado un montón y sabemos que para poder llegar a hacerlo de vuelta, había que entrenar el doble porque los demás equipos van a querer ganarnos. Pero presión no hay. Si hacemos lo que venimos haciendo hasta el momento, nos va a ir bien.

-Tiene algo distintivo el deportista argentino, esto de ganar, ser competivo y eso ha dado sus frutos también...

-Es por esto de defender a la Argentina, defender al país a muerte. Damos todo para poder ganar, sacas hasta lo que no tenés para defender a la Selección. Y tenemos algo también que a la gente le gusta. Tenemos a nuestra gente y otra que se suman a alentar por nosotras.

