El equipo de Martín Demichelis no tuvo un debut perfecto. Es que a pesar de haber puesto lo mejor, jugar en la altura siempre 'tiene sus cositas'. Lo cierto es que sólo hubo un par de remates que complicaron al arquero local, pero no pasó más. River intentó, pero la creatividad no estuvo esta noche en La Paz. el penal de Lucas Beltrán le dio respiro, achicó ventaja, pero no pudo hacer pie. Por su parte, The Strongest salió con todo y en 10 minutos le marcó dos goles -uno fue de penal y el otro un golazo- que vinieron por el lado de Triverio. Castillo con un frentazo la mandó lejos de Armani y fue el tercero final. Los memes, el penal polémico de Armani y los goles de la paliza a River.