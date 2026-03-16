Los cinco relatos de Marcelo Araujo que quedaron en la historia del fútbol argentino

El periodismo deportivo argentino despide a una de sus voces más reconocidas. El relator Marcelo Araujo falleció este lunes y dejó un legado que atraviesa décadas de transmisiones de fútbol en la televisión.

Dueño de un estilo inconfundible, Araujo rompió con la manera tradicional de narrar partidos. A su relato le sumó ironía, pausas dramáticas y una complicidad permanente con el espectador. Sus diálogos con el histórico comentarista Enrique Macaya Márquez trascendían el análisis del juego y muchas veces se convertían en pequeñas escenas que quedaban grabadas en la memoria de los televidentes.

Frases como “¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?” o sus exclamaciones desesperadas ante goles increíblemente errados terminaron integrándose al lenguaje cotidiano de los hinchas. Esa mezcla de humor, tensión y espectáculo ayudó a construir una forma distinta de vivir el fútbol frente a la pantalla.

Entre 1991 y 2004 fue una de las caras más visibles de Torneos y Competencias, donde relató durante años el tradicional “Clásico del domingo”, el partido más importante de cada fecha del campeonato argentino. Su voz quedó asociada a muchas de las jugadas y momentos más recordados de la época.

Años más tarde volvería a ocupar un lugar central entre 2009 y 2014 al ponerse al frente del equipo periodístico de Fútbol para Todos, desde donde volvió a relatar partidos que quedaron en la memoria colectiva.

En este repaso, recordamos cinco de los relatos de Marcelo Araujo que quedaron para siempre en la historia del fútbol argentino y que todavía hoy siguen circulando entre los fanáticos del deporte.