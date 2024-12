Los ciclistas, víctimas del conflicto dirigencial: el año podría arrancar sin carreras ante la posible suspensión de la Clásica Difunta Correa

El año debe arrancar con una de las carreras más importantes del calendario de ruta, que es la Doble Difunta Correa. El Club Alvear, organizador de la competencia, es una de las instituciones que apoya a Rodolfo Virhuez. Sin embargo, hasta el momento no se han manifestado oficialmente sobre la realización de la carrera. Por su parte, Virhuez puso en duda la realización de la clásica al ser consultado por Tiempo de San Juan, aunque negó que la temporada vaya a correr riesgo, mucho menos la Vuelta a San Juan. Perona, por su parte, fue más directa y la dio por suspendida: "El club no la quiere hacer, aunque nosotros no hemos puesto a disposición para ayudar en la organización".

Sin dudas sería un golpe enorme para los equipos locales y nacionales que animan la temporada local. Cabe destacar que hace dos semanas Virhuez suspendió provisoriamente la temporada de ruta como consecuencia del conflicto dirigencial. Pero la albardonera, quien organizaba el Homenaje al Payaso Valdez, decidió realizar la carrera ya que contaba con todos los permisos correspondientes. De dicha carrera no participaron los equipos de Rawson y el Municipio, ambos alineados con Virhuez.

Los ciclistas, mientras tanto, se ven atrapados en medio de esta disputa dirigencial que parece no tener un final cercano. La falta de resoluciones claras y el impacto en el calendario competitivo no solo afectan su preparación, sino también la imagen del ciclismo sanjuanino, considerado uno de los pilares del deporte en la provincia.