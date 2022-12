Lionel Scaloni: "Croacia nos va a poner las cosas difíciles"

Atan solo un día de la cita decisiva entre la Selección Argentina y Croacia , por la semifinal del Mundial Qatar 2022 , Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa . Si bien no confirmó la formación, ya que aún le falta dirigir la última práctica abierta este mediodía, el DT albiceleste profundizó sobre varios temas importantes.

La mirada de Scaloni sobre esta versión de Messi

“De Leo no me sorprende porque lo conozco. Siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico. Siempre fue igual, un ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidian. Estamos contentos”.