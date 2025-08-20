miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Copa Libertadores

Las primeras bajas de Racing para los cuartos de final ante Vélez

La Academia celebra su histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero Gustavo Costas ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
racing

La épica victoria 3-1 frente a Peñarol en el Cilindro desató la fiesta en Avellaneda y selló el pase de Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la euforia tiene un costado amargo: Gustavo Costas perderá a dos piezas importantes de cara a la próxima fase.

Lee además
mateo maldonado: estar en los panamericanos junior fue de gran valor sentimental video
ALMATEUR

Mateo Maldonado: "Estar en los Panamericanos Junior fue de gran valor sentimental"
platense, el nuevo destino del sanjuanino que viene de ser bicampeon con boca
Básquet

Platense, el nuevo destino del sanjuanino que viene de ser bicampeón con Boca

Bruno Zuculini y Marcos Rojo fueron expulsados en el segundo tiempo por el árbitro Wilmar Roldán mientras estaban en el banco de suplentes. El mediocampista ni siquiera había ingresado, mientras que el ex Boca había sido titular y salió reemplazado minutos antes. La tarjeta roja a Rojo llegó en el minuto 87, tras una protesta, lo que sorprendió a propios y extraños.

“Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada. Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja. No escuché nada, me sorprendió”, señaló Costas en conferencia de prensa, visiblemente molesto por la decisión arbitral.

Más allá de la confusión, la sanción es un hecho: ambos futbolistas se perderán el partido de ida de cuartos ante Vélez. En el caso de Zuculini, venía siendo una alternativa recurrente para el mediocampo. Rojo, por su parte, debutó como titular en la Copa, llegó a convertir un gol que fue anulado por el VAR y ahora deberá seguir el inicio de la serie desde la tribuna.

La preocupación aumenta porque, al haber recibido roja directa, el defensor podría ser sancionado con dos fechas y quedar afuera también del partido de vuelta, un duro golpe para la Academia en su camino copero.

Seguí leyendo

La maratón "Sarmiento Corre" se disputará el domingo en Media Agua

El debut soñado de Mastantuono en el Real Madrid: ovación del Bernabéu y elogios de Xabi Alonso

Racing hizo la épica y clasificó a cuartos de la Copa Libertadores

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Vélez le ganó a Fortaleza y se metió entre los 8 mejores de América

Un jugador jachallero recibió un golpe en el riñón y terminó en terapia intensiva: piden ayuda

Por qué el Gobierno decidió que el patinaje artístico tendrá prioridad en el velódromo: "Son 3.000 las personas que llegan a San Juan"

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
racing hizo la epica y clasifico a cuartos de la copa libertadores video
Triunfazo

Racing hizo la épica y clasificó a cuartos de la Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino
Red Tulum

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Te Puede Interesar

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El reactor de IMPSA, varado en la ruta 7. en una provincia vecina a San Juan. Un puente impide su paso porque no soporta su peso. (FOTO.  DIARIO UNO)
Increíble

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

En San Juan avanza la construcción de dos hospitales: mirá cómo están quedando
Obra pública

En San Juan avanza la construcción de dos hospitales: mirá cómo están quedando

Denunció que su expareja la llevó a la fuerza y la violó: Aquí traen las mujeres como vos para matarlas
Judiciales

Denunció que su expareja la llevó a la fuerza y la violó: "Aquí traen las mujeres como vos para matarlas"

El Paso Cristo Redentor se encuentra cerrado por las fuertes tormentas.
Por fuertes nevadas

Atención sanjuaninos que quieren ir a Chile: continúa el cierre del Paso Cristo Redentor, ¿cuándo abriría?