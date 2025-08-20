Las primeras bajas de Racing para los cuartos de final ante Vélez

La épica victoria 3-1 frente a Peñarol en el Cilindro desató la fiesta en Avellaneda y selló el pase de Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores . Sin embargo, la euforia tiene un costado amargo: Gustavo Costas perderá a dos piezas importantes de cara a la próxima fase.

Bruno Zuculini y Marcos Rojo fueron expulsados en el segundo tiempo por el árbitro Wilmar Roldán mientras estaban en el banco de suplentes. El mediocampista ni siquiera había ingresado, mientras que el ex Boca había sido titular y salió reemplazado minutos antes. La tarjeta roja a Rojo llegó en el minuto 87, tras una protesta, lo que sorprendió a propios y extraños.

“Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada. Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja. No escuché nada, me sorprendió”, señaló Costas en conferencia de prensa, visiblemente molesto por la decisión arbitral.

Más allá de la confusión, la sanción es un hecho: ambos futbolistas se perderán el partido de ida de cuartos ante Vélez. En el caso de Zuculini, venía siendo una alternativa recurrente para el mediocampo. Rojo, por su parte, debutó como titular en la Copa, llegó a convertir un gol que fue anulado por el VAR y ahora deberá seguir el inicio de la serie desde la tribuna.

La preocupación aumenta porque, al haber recibido roja directa, el defensor podría ser sancionado con dos fechas y quedar afuera también del partido de vuelta, un duro golpe para la Academia en su camino copero.