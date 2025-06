Las bombas del árbitro que fue expulsado de la Liga y volvió a dirigir: "Todos sabían mi situación e igual me llamaron; desde el año pasado dirijo"

"No es la primera vez que la Liga Sanjuanina de Fútbol me designa para un partido. Yo estoy dirigiendo desde el año pasado y todos saben mi situación". Así arranca el descargo de Armando Pelleriti en Tiempo de San Juan , después de que este medio reveló su regreso en un torneo de la misma Liga que el año pasado lo expulsó por "intento de soborno". Sin esquivar ningún tema, el árbitro negó haber dirigido bajo otro nombre en categorías inferiores, el último fin de semana, y después disparó contra todos: Valiente, la vieja y nueva Comisión de Neutrales, dirigentes y hasta colegas.

“Ellos (LSF) dicen que no sabían de mi situación, yo digo otra. La gente de la Comisión de Neutrales -quienes hacen las designaciones- me llamó porque no tenían árbitros. Ellos saben mi antecedente”, explicó el protagonista, volviendo a reiterar que todos estaban al tanto de que había sido echado de la Liga e igual lo mandaron a dirigir. “Ellos mismos (Comisión de Neutrales) me dieron el partido. No tan solo dirigía con esta nueva comisión de Neutrales, con la anterior también. Vengo dirigiendo LIFI desde el año pasado, incluso estuve en instancias de definiciones como octavos y cuartos de final”, sostuvo.

Su expulsión del ente máximo del fútbol sanjuanino se dio en 2024 luego de una investigación del Tribunal de Penas, que actuó de oficio tras recibir un audio en el que se lo escuchaba hablando de manera comprometida sobre el partido entre Árbol Verde y Defensores de los Andes. En la audiencia, reconoció que era él quien hablaba, pidió disculpas y aceptó el error, aunque más tarde cambió el discurso. Aun así, el tribunal lo sancionó bajo los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

“A mí nunca me comprobaron nada. No hay pruebas que digan que yo pido plata o transferencia en el partido de Árbol Verde. Hay un audio donde digo que un jugador me debía una camiseta porque tendría que haberlo expulsado y no lo hice. Pero eso fue después del partido, no antes”, señaló sobre la sanción que lo terminó borrando del mapa del fútbol local. “Las expulsiones en ese partido fueron por intento de agredirme, por agresión a un jugador o una patada indebida; estuvieron bien”, agregó.

En este contexto, Pelleriti apuntó directamente contra la cúpula de la Liga Sanjuanina. “De Valiente no tengo el número. Siempre lo pedí, nunca me lo quisieron dar. Quise presentarle las pruebas, mensajes, audios, un montón de cosas en su momento, pero nunca me recibió. Me dijo que el Tribunal de Disciplina es el que decide. Pero él es el presidente de la Liga, no puede no recibir a un árbitro”.

Ahora, a un año de aquel escándalo, su reaparición generó nuevas tensiones dentro de una Liga Sanjuanina de Fútbol que atraviesa una grave crisis institucional como consecuencia de la sospechas de apuestas ilegales y sobornos. La Comisión de Neutrales fue reestructurada tras la renuncia de varios integrantes y, según una fuente, desde ahí salió la designación de Pelleriti. No fue la única: otro árbitro sancionado, de apellido Fernández, también estuvo designado el fin de semana pasado.

En principio, el propio Pelleriti negó haber dirigido con otro nombre. “Yo no firmé ningún documento con otro nombre. Tengo las fotos de las planillas firmadas por mí. Tengo los audios donde me dicen ‘aceptá este partido y este partido’. Ellos no pueden venir a decir que no sabían”, afirmó. Además, dijo que la gente de Neutrales ya no le atiende el teléfono y que tiene guardadas pruebas, mensajes, audios, fotos, incluso planillas en su casa.

Según relató, después de que se conociera su reaparición en el fútbol local, sí le informaron desde la nueva Comisión de Neutrales que no le darían más partidos . “He dirigido varios partidos del LIFI después de la expulsión. Toda escuelita, porque los árbitros no quieren dirigir ahí y hacen falta, además porque es trabajo y lo necesito. No me acuerdo bien cuándo fue la primera vez, pero fue el año pasado, en octavos o cuartos de final. Ellos sabían que yo estaba expulsado”.

La Liga, por su parte, intentó despegarse del tema. Desde la "mesa chica" aseguraron que desconocían las designaciones y que se trató de una decisión de la nueva Comisión de Neutrales, que “no sabía” de las sanciones. Una explicación débil si se tiene en cuenta el escándalo del año pasado y el revuelo que todavía genera en el fútbol local. Pelleriti, por su parte, fue tajante: “A la Liga Sanjuanina de Fútbol no me interesa. Por mí que se queme viva. Se están hundiendo solos. Que se fijen en las planillas del año pasado, todos sabían, Valiente, Neutrales, todos. Yo tengo todo. Me afectó bastante lo que pasó, no solo a mí, también a mi familia. No busco volver”.

Pelleriti también puso el foco en las sospechas de apuestas ilegales y sobornos y en los dirigentes: “Para que haya un soborno o un arreglo de partido, no lo hace un jugador, lo hace un dirigente. Los dirigentes desde el jueves ya saben quiénes son los árbitros. Y buscan los teléfonos para ofrecerles plata. A mí me llamaron varios, pero los rechacé”.

Dijo también que no hablará con nadie de la Liga, a excepción de Valiente, “porque es el único con el que se puede hablar”. Aseguró, además, que no busca limpiar su nombre, pero que si lo llamaran para presentar pruebas, las tiene. “Yo lo que quiero es especificar que no firmé con ningún nombre falso el último fin de semana. Las planillas las firmé con mi nombre, y las tengo. A mí me mandaban el listado de partidos y me decían: ‘elegí dónde querés ir’. Todos sabían que yo estaba dirigiendo, estando expulsado”.