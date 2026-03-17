La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció que están avanzando con su candidatura para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035 y se reunirán con Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, quien encabeza en el país una serie de reuniones técnicas orientadas a evaluar la factibilidad de la propuesta.

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El proyecto es impulsado por la UAR junto a Sudamérica Rugby, con la intención de construir una candidatura conjunta que involucre a Brasil, Chile y Uruguay, y la iniciativa busca consolidar el crecimiento sostenido de la disciplina en la región para presentar una alternativa sólida dentro del escenario internacional.

En el marco de la agenda oficial se desarrollan jornadas de trabajo con dirigentes y referentes del rugby nacional e internacional en la que participaron Gabriel Travaglini, presidente de la UAR; Félix Páez Molina, vicepresidente y Agustín Pichot, integrante del Consejo de World Rugby.

Desde la conducción de la UAR remarcaron que la postulación excede el plano deportivo y se proyecta como una política de desarrollo a largo plazo. Travaglini sostuvo que la iniciativa tiene un carácter federal y apunta a dejar un legado en infraestructura, competitividad y expansión territorial del rugby.

La visita de Gilpin forma parte de la etapa de evaluación preliminar que lleva adelante World Rugby antes de definir futuras sedes. En ese contexto, la Argentina intenta posicionarse como eje de una candidatura regional capaz de albergar un torneo de escala global, con estándares organizativos acordes a las exigencias internacionales y con el respaldo institucional de todo el continente sudamericano.