La Selección Argentina en San Juan: la ilusión está, pero esperan por el sorteo del viernes

San Juan ya empieza a palpitar lo que será el Mundial Sub 20, evento organizado por FIFA que tendrá como anfitrión a la Argentina y contará con las estrellas juveniles del momento. Si bien falta que se oficialicen las subsedes, está todo acordado para que el Estadio del Bicentenario sea uno de los recintos elegidos para disputar los choques de selecciones. Este viernes será un día clave: se llevará a cabo el sorteo y se designarán los equipos que llegarán a la provincia.

En San Juan no pierden las esperanzas de que el gigante de Pocito pueda albergar al menos un partido del combinado dirigido por Javier Mascherano. "Las expectativas están, pero debemos esperar al día viernes. Tenemos la ilusión de que la Selección pueda jugar en San Juan, pero no queremos generar algo que después no se pueda cumplir. Hay que esperar", expresó Jorge Chica, secretario de Deportes, en diálogo con Radio Sarmiento.

Esto genera una enorme ilusión porque se trata de los pibes del futuro, de la Selección Argentina, y por los nombres que hay en la lista de preseleccionados, siendo el de mayor impacto, el de Alejandro Garnacho. El jugador del Manchester United, quien aparece en la lista de 37 jugadores citados para comenzar los entrenamientos, volvió a entrenarse hace dos días tras su lesión en el tobillo.

El sorteo y las fechas

El Mundial se juega con seis grupos de 24 equipos. Argentina estará en el A y en el partido inaugural, con rival a definir. El sorteo se realizará el viernes 21 de abril, en Zúrich.

El certamen arrancará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio de 2023, tal como estaba dispuesto ya desde que Indonesia era sede.

Los clasificados y los bombos

Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador.

Europa: Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia.

Asia: Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak.

Oceanía: Fiji.

África: Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria.

Concacaf: Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Bombos

BOMBO 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

BOMBO 2: Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia.

BOMBO 3: Nigeria, Japón, Uzbekistán, Irak, Honduras y Fiji.

BOMBO 4: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia, Túnez.