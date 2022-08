¿La Scaloneta a San Juan, gracias a Los Pumas?

Imágenes Un try a la inclusión: amistoso y tercer tiempo entre San Juan y Córdoba en la previa de Los Pumas

"Me gustaría mucho que viniera la Selección. Tengo una reunión pendiente con mi amigo, Claudio Tapia, que además es presidente de la AFA. Obviamente que ellos deciden si pueden estar acá. Pero San Juan trae suerte y eso marca una gran posibilidad. Veremos", resaltó el mandatario provincial.

Cabe destacar que todavía no se confirma cómo será la agenda argentina previo al Mundial. Por ahora el único encuentro confirmado es contra Emiratos Árabes Unidos, país que no logró su clasificación al mega evento deportivo. De acuerdo al acuerdo comercial que firmó la AFA, el encuentro será en noviembre, pocos días antes de que ruede la pelota en la copa ecuménica.

El encuentro pendiente frente a Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 finalmente no se disputará. Tanto la FIFA como la AFA propusieron que este partido no se juegue y la CBF lo aceptó. Ante esta situación, la Selección tendría actividad recién en noviembre, algo que sería ilógico. Se sabe que el cuerpo técnico ya inicióla búsqueda de un equipo de Concacaf, de cara al cruce mundialista con México, pero no es tarea sencilla.

La última visita de Messi y compañía a San Juan fue en noviembre del 2021, en el histórico clásico frente a Brasil. Si bien el partido terminó en empate, sin goles, el equipo nacional logró en el estadio de Pocito la clasificación al Mundial que se desarrollará en menos de tres meses en Qatar.

Además, el historial, al igual que con Los Pumas, es a favor. En la provincia, la albiceleste ostenta un lindo récord: siete partidos jugados, seis ganados y un empate. Seis de ellos fueron en el Estadio Bicentenario. Mientras que el primero, con Diego Maradona como entrenador, fue en el Estadio Hilario Sánchez, donde goleó 3-2 a Costa Rica.