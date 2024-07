La picante declaración de un exfutbolista colombiano: "A Messi ahora cualquiera lo puede marcar"

Y no se quedó en eso, siguió e incluyó a Angelito: "Entonces ellos (los colombianos) que están jóvenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24 años, 26, 27... Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar".

Pero en el final tiró la frase más llamativa: "A Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitar mérito a todo lo que ha hecho que siempre fui hincha de él, que lo respeté como jugador y como persona porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Yo soy hincha de eso".

Fuente: TyC Sports