La Liga Sanjuanina citó al presidente de Desamparados tras la gresca entre hinchas que dejó un herido de bala

A través de su boletín, el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol informó que inició de oficio una investigación por los incidentes ocurridos el último domingo en el partido que disputaron Sportivo Desamparados y Atlético Marquesado. Además, citó a declarar al presidente del club puyutano, Martín Sassul .

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La medida se tomó en base al artículo 5 del Reglamento de Transgresiones y Penas, tras los hechos de público conocimiento que incluyeron enfrentamientos entre hinchas en las inmediaciones del estadio y también dentro de las tribunas. En ese marco, el titular de la institución deberá presentarse el próximo miércoles a las 19.30, en cumplimiento de los artículos 7 y 10. Además, la Secretaría de la Liga dio intervención a la Secretaría de Seguridad para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El encuentro, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, quedó completamente opacado por la violencia. En la previa, cuando los simpatizantes comenzaban a ingresar al estadio en la zona de calles Roger Ballet y Augusto Echegaray, se desató una gresca de gran magnitud por motivos que aún no fueron establecidos. En medio del enfrentamiento, se escuchó una detonación y un joven identificado como Facundo Cabello, de 22 años, recibió un disparo en el empeine del pie derecho.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde se constató que la lesión no revestía gravedad.

Pese a la gravedad del episodio, el partido se disputó con normalidad y Desamparados se impuso por 2 a 0. Sin embargo, la tensión continuó dentro del estadio: durante el desarrollo del encuentro se registraron nuevos enfrentamientos en la tribuna oficial, donde habitualmente se ubica la barra brava. De acuerdo a versiones recogidas en el lugar, el conflicto se habría originado por la disputa en torno a la colocación de una bandera vinculada al barrio Aramburu.

La investigación penal quedó en manos de la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, quien confirmó que tomó intervención tras múltiples llamados al 911 que alertaban sobre una pelea con personas armadas. Según detalló la fiscal, en el lugar se concentraron unas 50 personas protagonizando disturbios, lo que obligó a desplegar un operativo con personal de Infantería para controlar la situación.

Hasta el momento no hay detenidos ni autores identificados, en gran parte por la cantidad de involucrados. No obstante, la causa avanza con el análisis de cámaras de seguridad de la zona, tanto del sistema público como de viviendas particulares, con el objetivo de individualizar a los responsables.