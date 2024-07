'La Joya', el pibe que fue promesa en San Martín y hoy se sumó como 'soldado' de San Telmo para buscar el ascenso a Primera

No todos son tocados con la varita mágica. Algunos explotan y llegan muy lejos y otros se quedan en el camino. Distinto fue el caso de Franco Aguirre (24), el pibe que salió de San Martín y que después no tuvieron en cuenta. El jugador nunca colgó los botines y siempre insistió con buscar posibilidades dentro del fútbol. Peñarol lo tuvo algunos meses y después estuvo un tiempo en Acfa, equipo que milita en la Liga de Buenos Aires y que jugará el Regional Amateur. En el receso de la Primera Nacional y casi de sorpresa, cayó la noticia de San Telmo; eso cambió su vida por completo: firma con el equipo de la Isla Maciel y la 'mano' que le dio Luis Ardente, el ex arquero Verdinegro, para que pueda seguir jugando profesionalmente.