La inesperada y especial visita de un ex verdinegro en los pasillos del Hilario: "Uno siempre vuelve"

El Hilario Sánchez volvió a sentir una caricia al corazón. En silencio y lleno de recuerdos, Mauro Bogado reapareció por los pasillos del estadio que supo ser su casa. El ex volante, uno de los más queridos por la gente de San Martín, regresó a San Juan y no dudó en darse una vuelta para saludar a viejos amigos y reencontrarse con un club totalmente distinto y que marcó su carrera.

San Martín Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

Palabra autorizada Matías Borgogno, entre la ilusión y su futuro: "San Martín tiene que volver a donde se merece"

Bogado, que tuvo dos etapas con la camiseta verdinegra -en las temporadas 2011 y 2019-, se encuentra de vacaciones en la provincia. Así se lo contó a Tiempo de San Juan, aunque dejó en claro que la visita al Hilario no fue casual: "Pasé a ver a los amigos que dejé en San Martín", confesó, con esa naturalidad que siempre lo caracterizó.

Retirado oficialmente del fútbol profesional desde el año pasado, el ex futbolista fue una de las piezas más influyentes de aquel viejo San Martín. Referente, líder silencioso y jugador querido por el hincha, su nombre todavía resuena fuerte en Concepción. Y él lo sabe. "Los hinchas me siguen recordando con mucho cariño", destacó, visiblemente agradecido por el afecto que nunca se apagó.

¿Volverías por seis meses?: "No, ya me retiré", cerró entre risas.