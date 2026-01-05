martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La inesperada y especial visita de un ex verdinegro en los pasillos del Hilario: "Uno siempre vuelve"

Mauro Bogado regresó a San Juan y se dio una vuelta por el Hilario Sánchez para reencontrarse con amigos y revivir viejos recuerdos. Retirado del fútbol profesional desde el año pasado, el ex volante que tuvo dos etapas en el Verdinegro habló con Tiempo de San Juan y dejó en claro que el cariño del hincha sigue intacto.

Por Antonella Letizia
image

El Hilario Sánchez volvió a sentir una caricia al corazón. En silencio y lleno de recuerdos, Mauro Bogado reapareció por los pasillos del estadio que supo ser su casa. El ex volante, uno de los más queridos por la gente de San Martín, regresó a San Juan y no dudó en darse una vuelta para saludar a viejos amigos y reencontrarse con un club totalmente distinto y que marcó su carrera.

Lee además
matias borgogno, entre la ilusion y su futuro: san martin tiene que volver a donde se merece
Palabra autorizada

Matías Borgogno, entre la ilusión y su futuro: "San Martín tiene que volver a donde se merece"
perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construccion
San Martín

Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

Bogado, que tuvo dos etapas con la camiseta verdinegra -en las temporadas 2011 y 2019-, se encuentra de vacaciones en la provincia. Así se lo contó a Tiempo de San Juan, aunque dejó en claro que la visita al Hilario no fue casual: "Pasé a ver a los amigos que dejé en San Martín", confesó, con esa naturalidad que siempre lo caracterizó.

Retirado oficialmente del fútbol profesional desde el año pasado, el ex futbolista fue una de las piezas más influyentes de aquel viejo San Martín. Referente, líder silencioso y jugador querido por el hincha, su nombre todavía resuena fuerte en Concepción. Y él lo sabe. "Los hinchas me siguen recordando con mucho cariño", destacó, visiblemente agradecido por el afecto que nunca se apagó.

¿Volverías por seis meses?: "No, ya me retiré", cerró entre risas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008370674251735343&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

Confirmado: con días y horarios, así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional

"Desamparados de Argentina, chavales": el tremendo regalo que se llevó un hincha en las calles de Europa

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides

Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

River evalúa la contratación de Sebastián Villa y se enciende la polémica del mercado de pases

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
era martos, dia i: con borgogno, el pulpito y doce pibes de la cantera, san martin arranco la pretemporada en concepcion
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local
"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Jorge Nahuel Rosselot.
Repercusión

Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra