La historia detrás de las 31 camisetas que un sanjuanino intercambió en Qatar

El empresario sanjuanino logró quedarse con las camisetas de todos los países que participaron de la Copa del Mundo , desde la pilcha del anfitrión hasta la del eterno clásico de Argentina, nada menos que Brasil. “Nos fuimos a Qatar con 41 camisetas. En el medio, un sanjuanino nos dio una mano y nos llevó seis camisetas más. Veníamos a un ritmo vertiginoso de cambio e íbamos a andar medio cortos con las camisetas. En 12 días pudimos completar las 31 camisetas y llevarnos 17 más, de países que no participaban del Mundial. En total hicimos 48 cambios. Fue muy intenso”, contó Serdoch.

La historia detrás de las 32 camisetas que un sanjuanino intercambió en Qatar

La primera casaca que permutaron fue la de Ecuador. “Con ellos y con los hinchas de Perú y Colombia había muy buena relación, éramos como hermanos sudamericanos”, expresó Juan Pablo. La segunda pilcha que sumaron fue la suplente de México: “Tuve la suerte de que sea original”. Luego se quedó con una segunda camiseta del rival de Argentina en primera fase. “Había una mujer que tenía tres camisetas mexicanas para cambiar y en siete horas salía su vuelo. Nos acercamos a ella y la ayudamos con el intercambio; se terminó llevando una de Qatar, otras de Bélgica y Marruecos. Y nosotros nos quedamos con una de ella”, agregó.

Para Juan Pablo fue toda una hazaña conseguir las 31 camisetas en 12 días, ya que pensaba que podía tardar un tiempo más. Cree que mucho tuvo que ver Lionel Messi y su última Copa del Mundo: “Leo tuvo mucho que ver. Un alemán que nos cambió la camiseta, sabiendo que era réplica, nos contó que tenía la posibilidad de que el mismo Messi se la pueda firmar. En la final contra Francia nos quedamos con una de Marruecos. Era de un marroquí que estaba loco por Argentina, por Messi, y saltaba y gritaba. Se recontra prendió y apenas terminó partido hicimos el cambio”.

Las camisetas que más costaron

La de Uruguay y Brasil fueron las dos casacas que más le costó negociar en su estadía en Qatar. “La de Uruguay es la más fea de todas porque no tiene nada original. Pero la gente de Uruguay, si tengo que elegir, está en la lista negra. No querían cambiar con la de Argentina porque decían que la conseguían fácilmente. No entendían que se trataba del espíritu mundialista. Fueron la perla negra. Y la Brasil la pudimos intercambiar gracias a la señora de México. Resulta que a ese hincha brasilero le dimos la opción elegir entre la de la México o Argentina, y eligió la de México (risas)”, agregó.

Donde todo arrancó

Todo empezó en la previa del Mundial de Rusia, allá por 2018. Mientras organizaba el viaje, a Juan Pablo Serdoch le surgió un curioso interrogante: “¿Cómo puedo hacer para vivir el torneo de una manera más intensa e interesante?”. En ese momento se le vino a la cabeza el tradicional intercambio de banderines que hacen los futbolistas antes de cada partido y se volvió a preguntar: “¿Y por qué no intento lo mismo, pero desde el lado de hincha y con camisetas?”. Efectivamente había dado en la tecla. Aquella idea se transformó en realidad cuando llegó a Moscú y Kazán.

c5948b3b-b662-4bff-aa02-253fdd0ac8df.jpg Juan Pablo, junto a su esposa María José e hija Pía, sus pilares en la aventura mundialista.

“En Rusia pude cambiar 24 camisetas; me faltaron conseguir siete. Para Qatar, con la experiencia anterior, decidimos llevar más camisetas argentinas porque a veces pasan otras cosas y tenemos que cambiar una repetida o de otro país. Al igual que uno, también hay otras personas de otros países que no participan que también tienen la misma ilusión de intercambiar camisetas. Y es una lástima darle la espalda a esa situación”, señaló.