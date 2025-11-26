La gran final ya tiene fecha: Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos van por el ascenso a Primera

La definición por el segundo ascenso de la Primera B ya tiene día, hora y escenario. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos se medirán el domingo 30 de noviembre, a partir de las 17, en la cancha de Peñarol . Será la final del reducido que coronará al nuevo equipo de Primera y que debió disputarse la semana pasada, pero fue postergada tras los serios incidentes registrados en la cancha de Del Bono, donde jugadores rawsinos fueron brutalmente agredidos. Ahora, con el clima más calmo, los dos clubes están listos para escribir una página histórica.

Herencia De los escombros a la gloria: la historia de Defensores de Argentinos, el club que nació con el legado de los Álvarez

Una muralla El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Villa Hipódromo llega a esta final con el empuje que solo puede brindar un barrio que late al ritmo del potrero. Es un club humilde, de recursos escasos, sostenido por laburantes y familias que sienten la camiseta como una segunda piel. Su nombre no tiene chapa, pero su sentido de pertenencia lo convirtió en una potencia inesperada. Hace apenas dos años soñaban con entrar a competir en la Liga; hoy, están a noventa minutos de su primer ascenso.

En la esquina de Paula y Guayaquil se respira fútbol todos los días: el portón abierto para los jugadores, las bicicletas tiradas contra el paredón, los vecinos acercándose con el mate a ver la práctica, y los pibes que crecieron mirando la cancha desde la vereda. Ese es el ADN del club.

Fundado hace 74 años, reúne a poco más de cien socios, las mismas familias que levantaron la institución a pulmón. Y literalmente: el alambrado olímpico se construyó ladrillo a ladrillo, con hinchas, dirigentes y jugadores trabajando hasta la madrugada. Gustavo Naveda, capitán y referente, lo recordó así en Entretiempo: “Después de entrenar nos quedábamos hasta la noche trabajando. No había mate, solo coca y tortitas. El que pegaba los ladrillos era el mismo que al otro día corría en la cancha”.

El plantel es corto, pero con identidad. La mayoría son chicos del barrio, futbolistas que trabajan de albañiles, choferes o en empresas, y que llegan al entrenamiento con la ropa húmeda de transpirar en la jornada laboral. En Villa Hipódromo no se habla de sueldos: se habla de sacrificio. El club, conducido por Cristian González, ofrece además futsal, inferiores, vóley, kick boxing y fútbol femenino. Hoy, todo el barrio empuja el mismo sueño: el primer título y el ascenso.

Defensores de Argentinos: el legado que se volvió gigante

Enfrente estará Defensores de Argentinos, un nombre que pesa en la B local y que llega con la fuerza de una historia marcada por la familia Álvarez. El club nació el 30 de agosto del 2000, cuando Mario y Luis Álvarez decidieron crear un espacio de contención para los chicos del barrio, movidos por el fanatismo de Luis por Argentinos Juniors. Lo que arrancó como una filial improvisada terminó transformándose en una institución sólida.

Ocho años después lograron ingresar oficialmente a la Liga Sanjuanina, y desde allí el crecimiento fue constante: fútbol 11, futsal, femenino, inferiores, hockey y un proyecto deportivo que lo convirtió en protagonista. Pero la historia tuvo un giro trágico en 2020. La pandemia golpeó de lleno a la familia Álvarez y en semanas murieron Mario y Luis, dejando al club huérfano. Lejos de rendirse, sus hijos, Hernán y Diego, tomaron el mando y reconstruyeron el presente desde el dolor.

Hoy, ese legado sigue vivo. El club fue campeón en futsal a nivel local, regional y nacional, y en este torneo volvió a meterse entre los mejores. En semifinales, Defensores empató 1-1 con Juventud Ullunera y se metió en la final desde los doce pasos, con una mezcla de efectividad y destino. Será una final histórica: el Defe jugará por primera vez por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sanjuanino.