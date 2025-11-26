miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

La gran final ya tiene fecha: Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos van por el ascenso a Primera

Después de la suspensión por los graves incidentes en cancha de Del Bono, la Liga Sanjuanina confirmó que la final por el segundo ascenso a Primera B se jugará el próximo fin de semana en la cancha de Peñarol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (43)

La definición por el segundo ascenso de la Primera B ya tiene día, hora y escenario. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos se medirán el domingo 30 de noviembre, a partir de las 17, en la cancha de Peñarol. Será la final del reducido que coronará al nuevo equipo de Primera y que debió disputarse la semana pasada, pero fue postergada tras los serios incidentes registrados en la cancha de Del Bono, donde jugadores rawsinos fueron brutalmente agredidos. Ahora, con el clima más calmo, los dos clubes están listos para escribir una página histórica.

Lee además
el chiquito romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 anos y jugara con su hijo por el ascenso a primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
de los escombros a la gloria: la historia de defensores de argentinos, el club que nacio con el legado de los alvarez
Herencia

De los escombros a la gloria: la historia de Defensores de Argentinos, el club que nació con el legado de los Álvarez

Villa Hipódromo: un sueño nacido en el potrero

Villa Hipódromo llega a esta final con el empuje que solo puede brindar un barrio que late al ritmo del potrero. Es un club humilde, de recursos escasos, sostenido por laburantes y familias que sienten la camiseta como una segunda piel. Su nombre no tiene chapa, pero su sentido de pertenencia lo convirtió en una potencia inesperada. Hace apenas dos años soñaban con entrar a competir en la Liga; hoy, están a noventa minutos de su primer ascenso.

En la esquina de Paula y Guayaquil se respira fútbol todos los días: el portón abierto para los jugadores, las bicicletas tiradas contra el paredón, los vecinos acercándose con el mate a ver la práctica, y los pibes que crecieron mirando la cancha desde la vereda. Ese es el ADN del club.

Fundado hace 74 años, reúne a poco más de cien socios, las mismas familias que levantaron la institución a pulmón. Y literalmente: el alambrado olímpico se construyó ladrillo a ladrillo, con hinchas, dirigentes y jugadores trabajando hasta la madrugada. Gustavo Naveda, capitán y referente, lo recordó así en Entretiempo: “Después de entrenar nos quedábamos hasta la noche trabajando. No había mate, solo coca y tortitas. El que pegaba los ladrillos era el mismo que al otro día corría en la cancha”.

El plantel es corto, pero con identidad. La mayoría son chicos del barrio, futbolistas que trabajan de albañiles, choferes o en empresas, y que llegan al entrenamiento con la ropa húmeda de transpirar en la jornada laboral. En Villa Hipódromo no se habla de sueldos: se habla de sacrificio. El club, conducido por Cristian González, ofrece además futsal, inferiores, vóley, kick boxing y fútbol femenino. Hoy, todo el barrio empuja el mismo sueño: el primer título y el ascenso.

Defensores de Argentinos: el legado que se volvió gigante

Enfrente estará Defensores de Argentinos, un nombre que pesa en la B local y que llega con la fuerza de una historia marcada por la familia Álvarez. El club nació el 30 de agosto del 2000, cuando Mario y Luis Álvarez decidieron crear un espacio de contención para los chicos del barrio, movidos por el fanatismo de Luis por Argentinos Juniors. Lo que arrancó como una filial improvisada terminó transformándose en una institución sólida.

Ocho años después lograron ingresar oficialmente a la Liga Sanjuanina, y desde allí el crecimiento fue constante: fútbol 11, futsal, femenino, inferiores, hockey y un proyecto deportivo que lo convirtió en protagonista. Pero la historia tuvo un giro trágico en 2020. La pandemia golpeó de lleno a la familia Álvarez y en semanas murieron Mario y Luis, dejando al club huérfano. Lejos de rendirse, sus hijos, Hernán y Diego, tomaron el mando y reconstruyeron el presente desde el dolor.

Hoy, ese legado sigue vivo. El club fue campeón en futsal a nivel local, regional y nacional, y en este torneo volvió a meterse entre los mejores. En semifinales, Defensores empató 1-1 con Juventud Ullunera y se metió en la final desde los doce pasos, con una mezcla de efectividad y destino. Será una final histórica: el Defe jugará por primera vez por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Ali Mattar y Pablo Rivero, los finalistas y referentes del ascenso sanjuanino

Mamis todoterreno: campeonas y con el ascenso bajo el stick

¿Bombazo en puerta?: en Italia afirman que Riquelme quiere a Marco Verratti como refuerzo para Boca

Cielo Nocturno: la carrera solidaria que busca transformar la Navidad de los niños del Hospital

En cancha de Trinidad y con ambas hinchadas: Desamparados y Atenas definen el finalista del Clausura

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

A puertas cerradas y con tres bajas confirmadas, San Martín regresó a los entrenamientos

El recuerdo imborrable de un sanjuanino que compartió 'vestuario' con Diego Maradona: "Era humilde, infinito"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en cancha de trinidad y con ambas hinchadas: desamparados y atenas definen el finalista del clausura
Fútbol local

En cancha de Trinidad y con ambas hinchadas: Desamparados y Atenas definen el finalista del Clausura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Te Puede Interesar

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza
El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito
Esquina Colorada

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.
Sueldos

Con una suba del 2,3%, los empleados públicos sanjuaninos cobrarán el 29 de noviembre

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo
Peligroso

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento