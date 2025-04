La frase de Lionel Messi que ilusionó a todos con su presencia en el próximo Mundial

Qué dijo Messi sobre su presencia en el próximo Mundial

“La verdad que ahora disfruto y ya no puedo pedir más nada: obviamente, seguir compitiendo y ganando, eso no se me va a ir nunca porque es mi esencia porque crecí de esa manera, me gusta ganar y competir“, sostuvo el crack rosarino.

Esta frase desató la ilusión de los fanáticos por verlo en el próximo Mundial con la Albiceleste y en las redes sociales se demostró esta euforia.

Messi también mencionó que, con la consagración en el Mundial de Qatar, alcanzó algo inexplicable: “Pero obviamente lo del Mundial fue… como le decía a mi familia, ‘ya está, después de esto…‘. Hicimos todo, conseguimos todo y no nos queda nada”.

A pesar de la ilusión de los fanáticos de que forme parte del equipo nacional, Leo fue muy cauto a la hora de hablar de la Copa del Mundo 2026. Aún así, palpitó la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

“Si te pones a pensar está lejos, pero al mismo tiempo pasa rapidísimo, ja. Pero bueno, este año va a ser importante, el poder jugar con continuidad, sentirme bien”.

Para cerrar con el tema, Leo soltó una frase que suele repetir muy seguido, pero no le cerró la puerta a estar con la Selección argentina: “Iré viendo, como dije siempre, cómo me siento. Obviamente que uno piensa y ve, pero no quiere ponerse metas tampoco. Vivir el día a día e ir viendo cómo me siento desde lo físico, sobre todo, y ser sincero conmigo mismo, de decir si estoy para estar o no”.

Lo cierto es que la temporada de Messi será muy exigente y por eso se preparó de manera especial para rendir al máximo: “El año pasado arranqué la pretemporada y no pude jugar un par de partidos porque había tenido lesiones o no estaba al 100%. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien, me siento bien. Es un año largo porque no para hasta diciembre, encima en junio tenemos el Mundial de Clubes también, que es una competición más, muchos partidos”.