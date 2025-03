La foto del abrazo entre Lionel Scaloni y Raphinha, el brasilero que prometió darle "una paliza" a los argentinos:

En diálogo con Infobae, Francisco contó el detrás de escena de esa postal, que permanece en la galería de su teléfono móvil, pero su origen se remonta a un presagio: “Cuando lo vi venir a (Lionel) Scaloni, dije ‘acá algo puede suceder’. Siempre Scaloni da la nota en el buen sentido”. La expectativa por la presencia del director técnico fue la chispa que lo hizo tener el celular a mano para capturar esa instantánea en el lugar donde los futbolistas ingresan y egresan del campo de juego.

La foto del abrazo entre Lionel Scaloni y Raphinha

El aura del DT lo hizo transformarse en una búsqueda inmediata de las máximas figuras de Brasil: “Primero, Vinicius se acercó a saludarlo: un abrazo y se fue. Apareció Raphinha, le dio un abrazo, se dijeron unas palabras y se fue. No escuché nada de la charla en medio del griterio. Y ahí apareció el entrenador de Brasil (Dorival Júnior), a medida que iban saliendo por el túnel”. “Lo iban a buscar a él. Él (Scaloni) estaba parado y lo iban a buscar para saludarlo. Eso demuestra el interés y el respeto que le genera a cualquier jugador y a un jugador muy grande como Vinicius yendo a saludar específicamente a Scaloni. Lo mismo con Raphinha”, manifestó Rampone.

El gerente de sponsoreo de una cervecería definió cómo fue la reacción del orientador de Pujato frente a esas muestras de afecto rivales: “Fue muy respetuoso. Yo notaba que fue un abrazo casi de admiración por parte de Vinicius y Raphinha hacia un ganador nato como Scaloni”.

Desde la intimidad de esa escena, Francisco Rampone contó la atmósfera del ambiente compartido por los 22 futbolistas antes de salir al verde césped: “No había una tensión grande en la previa en el túnel. Cada uno estaba muy concentrado en el partido, tanto de un lado como de otro”. En este sentido, aclaró si Raphinha había emulado su gesto con otros jugadores de la Selección: “Que yo haya visto, no”.

Ya en sus redes sociales, el dueño de la emblemática foto había dejado una frase con tono de broma: “Al final, cumplí mi sueño de ser fotógrafo deportivo”. Frente a la repregunta de este cronista, la humorada tenía tintes de realidad: “Era un chiste, pero sí fue mi sueño ser periodista deportivo. Nunca lo concreté”.

La frase de la polémica había surgido durante una entrevista concedida al programa Romario TV. La figura del Barcelona evitó la tibieza y dejó fuertes textuales antes de medirse con el bicampeón de América: “Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”. “Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”, expresó, pero no pudo lograrlo en Núñez. Hasta ahora, no ha logrado convertir en el clásico continental.

Nicolás Tagliafico fue una de las voces que se refirió a ese mensaje, luego del excelente encuentro de la Albiceleste: “Él dijo dentro del campo que se lo tradujeron mal. Nació de él. Dijo eso a la pasada. No estaba en ese momento, pero escuché a alguno que dijo que se lo habían traducido mal del portugués, pero ya está. Se ganó”.

Ya en conferencia de prensa, una de las consultas obligadas a Scaloni pasó por el mismo tópico y el Gringo no entró en polémicas: “Entiendo la situación, es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso. Al contrario, lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito, él quiere a su selección y a su equipo. Le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente. Al final, Argentina iba a jugar este partido con o sin declaraciones. Lo disculpo a Raphinha porque no ha querido herir a nadie”.