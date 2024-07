La emotiva historia de Beacon, la mascota que incorporó EEUU tras los problemas de salud mental de una de sus máximas figuras

Entre las diversas iniciativas que se han implementado para mejorar el bienestar emocional de las gimnastas, se destacó la incorporación de perros de terapia, con Beacon, un golden retriever de cuatro años, como la figura más destacada.

Beacon se ha vuelto viral en redes sociales gracias a numerosos videos y fotos en los que se lo ve interactuando con las gimnastas del equipo nacional. Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, afirmó a USA TODAY: “Beacon no es el único perro. Hay varios otros perros, pero Beacon es 100% la estrella del espectáculo”. Incluso bromeó diciendo que Beacon necesitaría un agente, ya que las solicitudes para interactuar con él superan las de cualquier otro atleta.

Sin ir más lejos, el perro cuenta con una cuenta de Instagram en la que ya superó los 24 mil seguidores. En sus redes sociales, aparecen fotos y videos de él junto a distintos atletas y certámenes en los que estuvo presente como parte del staff norteamericano.

Nacido en Michigan en febrero de 2020, Beacon fue adoptado a las ocho semanas de edad por Tracey Callahan Molnar, una ex entrenadora de gimnasia rítmica de 65 años. Molnar explicó que Beacon es el segundo golden retriever que adopta, ya que ella y su difunto esposo tuvieron previamente otro perro llamado Tulsa, quien falleció en 2019. Registrar a Tulsa como perro de terapia le permitió ofrecer este servicio durante casi seis años y medio, lo que inspiró a Molnar a seguir ese camino con Beacon.

El rol de Beacon es proporcionar consuelo y relajación a las gimnastas en momentos de estrés, especialmente antes de las competiciones. Su habilidad para detectar el estrés y acercarse a las personas lo hace ideal para esta tarea. “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, expresó la gimnasta Shilese Jones a The Times.

image.png

Molnar, quien ha estado vinculada con USA Gymnastics durante más de 40 años, comentó sobre el impacto positivo de Beacon: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”.

El programa de terapia con perros fue inspirado por Caroline Hunt, vicepresidenta del programa de gimnasia rítmica de USA Gymnastics y ex atleta profesional. Hunt pensó en introducir este tipo de programa tras asistir a un evento hace unos años. Finalmente, la iniciativa se materializó en febrero de 2023 durante un evento en Indianápolis. Aunque algunos eran escépticos al principio, muchos apreciaron la iniciativa una vez implementada y preguntaron por su continuidad.

Durante el campeonato de gimnasia de Estados Unidos en Fort Worth, Texas, este verano, participaron alrededor de 16 perros de diversas razas, colores y tamaños, cada uno atendiendo en diferentes turnos y días. El programa de terapia con mascotas forma parte de un plan más amplio para apoyar la salud física y mental de los deportistas, según explicó Geer.

A pesar de los esfuerzos para llevar a Beacon a París, los planes fracasaron debido a problemas logísticos. Sin embargo, su contribución sigue siendo un testimonio del compromiso de USA Gymnastics con el bienestar integral de sus atletas.