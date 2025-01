La dura crítica de un medio francés a la incorporación de Colapinto a Alpine

Argentina y Francia vuelven a cruzar sus caminos. No será en una Copa del Mundo, ni siquiera se producirá en el fútbol, pero ambos países compartirán un equipo. Franco Colapinto fue anunciado este jueves como piloto de reserva en Alpine con un contrato “de varios años” y la escudería de ese país, que también cuenta con el galo Pierre Gasly, concretó un movimiento que llevaba cocinándose varios meses.

De hecho, manifestaron que la “falta de escrúpulos de los directivos del equipo” sumado a la “potencia de sus patrocinadores” en el caso del flamante pupilo podrían catapultar al ex piloto de Williams para ocupar la butaca potencialmente libre del australiano Jack Doohan, quien tendría una cláusula para analizar su rendimiento después de las primeras cinco carreras del presente año.

La nota periodística firmada por el periodista Frédéric Ferret apunta a una saga de tres episodios, que terminan en la confirmación de Franco. Manifestó que Alpine tiene una cualidad única: “La capacidad de crear, año tras año, las razones para provocar nuevos conflictos internos. A este nivel, se puede hablar de un talento inigualable para saber -o más bien no saber- gestionar a sus pilotos y colocarlos en las peores condiciones”.

Bajo este escenario, hizo hincapié en el episodio vivido con Oscar Piastri en 2022, luego de haber sido anunciado para reemplazar a Fernando Alonso. Finalmente se marchó a McLaren y los directivos debieron completar el dúo ya compuesto por Esteban Ocon con Pierre Gasly, quien ahora quedó como la pieza angular del proyecto. Justamente, el segundo capítulo de los hechos apuntados fue el alejamiento de Ocon para que Doohan afrontara el último Gran Premio de la temporada 2024 en Abu Dhabi, en donde largó en el 17° lugar y finalizó en la 15° plaza.

“El episodio 3, que acaba de comenzar, amenaza con romper los últimos vestigios de ingenuidad que se pudieran mantener respecto a Alpine”, asentaron en el matutino, luego de que hayan oficializado a Colapinto como piloto de reserva, una posición también ocupada por Paul Aron y Ryo Hirakawa, aunque el argentino “corre con ventaja por sus patrocinadores, que aportarían unos 22 millones de dólares”, según la publicación. Una cifra que “interesa a todos los directores de equipo, sin importar el nivel”, pero más allá del dinero, L’Equipe omitió destacar que Franco sumó puntos en circuitos que no conocía como Azerbaiyán (4) y Estados Unidos (1), ganó el premio al mejor sobrepaso de 2024 y deslumbró a propios y extraños hasta el punto de que Red Bull se interesó en su ficha. Todo eso en medio de una adaptación sin tregua en plena competencia.

L’Équipe se permitió elogiarlo al ponderar su “habilidad al volante” y las cinco unidades cosechadas en sus nueve Grandes Premios, aunque rápidamente focalizó en sus “costosos accidentes”, a pesar de que en las dos últimas citas fue perjudicado por errores ajenos de Nico Hülkenberg (Haas) en Qatar y Oscar Piastri (McLaren) en Abu Dhabi. Sus choques más graves se registaron bajo una intensa lluvia en Interlagos, única vez en la que debió correr en la élite bajo esa condición, y en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

Sobre este último, el argentino brindó una explicación que pinta de cuerpo entero el gen del piloto: “Estaba en control, y estaba realmente empujando el límite en la clasificación. Estaba tratando de poner un Williams en la Q3. Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba realmente yendo por ello, y tal vez fue demasiado. Ya estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba correr esos riesgos. Así que quizá la gestión del riesgo no fue la adecuada”.

Con su llegada a Alpine, el principal perjudicado será Paul Aron, ya que Hirakawa se subirá al monoplaza en el primer entrenamiento libre en el GP de Japón y, todo indica, Colapinto liderará la pelea en ese trío para desbancar a Doohan, si el oceánico tiene un mal comienzo de año. En la publicación aseguran que “permanecerá en la sombra” y agregaron una llamativa apreciación: “Después de quitarle tan rápidamente el lugar como reservista a Paul Aron, apuntará aún más rápido al asiento titular de Jack Doohan”. En todo caso, se trató de una decisión de Alpine al oficializar el arribo de Hirakawa y traer a un conductor ajeno a su academia para reforzar ese lugar.