La confesión de Chiquito Romero sobre el duelo con Racing

En una entrevista exclusiva con TyC Sports, el arquero de 36 años reconoció que hubiera preferido que el rival de la próxima instancia fuera otro: "Obviamente que me hubiese gustado que el cruce no sea contra Racing porque no solo es el club del cual soy hincha, sino que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de llegar a Buenos Aires y me brindó las primeras herramientas porque cuando yo atajaba en Comodoro Rivadavía no entrenaba como arquero. Racing me dio todo para que me pudiera desenvolver".