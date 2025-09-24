miércoles 24 de septiembre 2025

El video de los goles

¡Julianazo!: marcó un hat trick y se convirtió en el héroe del Atlético del Cholo

El Colchonero se impuso 3-2 ante el Rayo Vallecano y el que se llevó la pelota tras un triplete fue Julián Álvarez. El argentino fue figura y el gran protagonista en el Estadio Metropolitano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ganó el Atlético del Cholo con un triplete de Julián Álvarez.&nbsp;

Ganó el Atlético del Cholo con un triplete de Julián Álvarez. 

En una noche de tensión y necesidad, apareció la Araña para salvar al colchonero. En medio de un arranque flojo en La Liga, el Atlético Madrid encontró alivio gracias a un Julián Álvarez imparable, que se despachó con un hat-trick espectacular para darle al equipo del Cholo Simeone un sufrido pero vital triunfo 3-2 sobre Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano.

El ex-River, que venía de dejar declaraciones picantes tras su suplencia frente al Mallorca, fue titular y respondió con una actuación heroica: anotó los tres goles del Atleti, con una volea para abrir el partido y dos definiciones letales sobre el final para concretar la remontada y llevarse los tres puntos.

El partido arrancó con un Atlético decidido a cortar la mala racha. Y en el amanecer del juego, la Araña picó fuerte: gran volea desde el borde del área para poner el 1-0 y encender al Metropolitano. Sin embargo, los de Vallecas reaccionaron y dieron vuelta el marcador con goles de Pep Chavarría y Álvaro García, sembrando preocupación en el banco del Cholo.

Pero cuando parecía que se venía otra noche negra para el Atleti, Julián sacó chapa de campeón del mundo. Primero empató con un gol de puro olfato goleador y luego, cuando el reloj se moría, apareció tras una asistencia de Giuliano Simeone para clavar el 3-2 y desatar la locura rojiblanca.

Además del hat-trick, hubo otros argentinos en escena: Nahuel Molina fue titular y mostró solidez en defensa, mientras que en el segundo tiempo ingresaron Nicolás González y Giuliano Simeone, quien se llevó los aplausos por el pase decisivo en el tercer gol.

El resumen del partido:

Embed - HAT TRICK de JULIÁN ÁLVAREZ y ATLÉTICO MADRID triunfó por 3-2 vs RAYO VALLECANO | La Liga | Resumen
