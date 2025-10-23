Jockey se prepara para un duelo decisivo ante Banco RC por la última fecha del Final Four

El Jockey será escenario este sábado desde las 16 horas de un encuentro que podría definirse como una “casi final” en la última fecha del Final Four de Copa de Plata, por el Regional Cuyano. El equipo sanjuanino recibirá a Banco RC de Mendoza, un rival que llega con la misma motivación tras un ajustado triunfo la semana pasada.

El Caballino suma 24 puntos y lidera la tabla por apenas una unidad sobre Banco, que acumula 23. El vencedor asegurará su lugar en la reválida contra el equipo que ocupe la penúltima posición de la Copa de Oro, que podría ser CPBM o San Juan RC, acercándose así al sueño de la máxima categoría del torneo. El encuentro será dirigido por Pablo Montalto y se espera un gran marco, con toda la familia azul y verde alentando al conjunto local.

La preparación del equipo sanjuanino viene acompañada de un envión anímico luego de su victoria destacada ante Tacurú en Mendoza. El pasado fin de semana, el Caballino protagonizó una remontada espectacular y se impuso 41 a 34 frente al vigente campeón de la Copa de Plata, sumando cuatro puntos clave.

Este triunfo no solo cortó una racha adversa, sino que le dio al equipo dirigido por los hermanos, Alfredo y Juan Pablo Bettio, y Enrique Usin un impulso anímico fundamental para encarar el duelo decisivo ante Banco RC, donde depende de sí mismo para mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.