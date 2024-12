Javier Frana asumió como el nuevo capitán argentino de Copa Davis

Javier Frana fue presentado oficialmente como nuevo capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF . En las instalaciones del Belgrano Athletic Club (BAC) de Buenos Aires, el ex número 30 del mundo y medallista en los Juegos Olímpicos de Barcelona , brindó una conferencia de prensa junto a las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y dio inicio formal a su gestión. Tras la salida de Guillermo Coria al mando del equipo que representa al país, su sucesor afirmó que este proceso “ es una continuidad ” de los tres años anteriores y que en los próximos días se reunirán .

A la hora de tomar la palabra y en la previa de la ronda de preguntas de la prensa presente en el coqueto salón del BAC, el rafaelino agradeció a la cúpula del ente rector del tenis nacional por la propuesta y contó qué lo llevó a aceptarla. “Quiero agradecer a la AAT, a Agustín Calleri -Presidente de la AAT-, a Mariano, por pensar en mi para esta posibilidad que no estaba en mi mente, pero es un enorme honor estar en este lugar cumpliendo esta función. Es una enorme responsabilidad. Los que me conocen saben lo especial que es para mi esto. Quiero agradecer, sobre todo, a todas las personas que me apoyaron y que a medida que se fueron enterando se entusiasmaron”, sostuvo el ahora sucesor de El Mago.

Y agregó en el mismo sentido: “Tener tanto cariño y tanto apoyo te termina mostrando que las cosas van por el buen camino. Me ilusiona mucho el proyecto. En mi historia como jugador, lo que más me queda guardado es cuando uno juega bajo bandera”.

Argentina tiene una parada brava en el último fin de semana de enero: Noruega será el rival de la primera fase de la Copa Davis 2025 y el duelo será de visitante días después de la final del Abierto de Australia. Un viaje de más de 12 mil kilómetros hasta Oslo y un traslado previo transoceánico, del verano al invierno en 10 días, será uno de las tantas cuestiones a tener en cuenta por parte de Frana en el próximo mes para la convocatoria para el duelo en Escandinavia.

“Todo eso acelera este proceso en el que se está tratando de armar todo a contrarreloj. Siempre hay riesgos y oportunidades. Las distancias, los viajes y los cambios de horario y temperatura son cosas en las que estoy empezando a avanzar ahora. Lo que se va a tratar es que sea lo mejor y cuidando la integridad y el físico de los chicos”, explicó el santafesino a la hora de ser consultado acerca de su primera convocatoria que deberá formalizar ante la Federación Internacional de Tenis el próximo viernes 3 de enero. En cuanto a la situación de Horacio Zeballos, que no fue tenido en cuenta por Coria en las últimas citas albicelestes, Frana afirmó que “todos parten desde cero” y que nadie tiene las puertas cerradas de la Selección.

Javier Frana afirmó en la conferencia de prensa que su gestión será una continuidad de la anterior y que hay muchas cosas positivas (Foto: Prensa AAT)

Frana también describió cómo será su función: “El rol que me toca es 360. Los jugadores tienen sus dudas, sus inquietudes y deben seguir desarrollándose. Es el conjunto de individualidades para fortalecer al equipo. Mi rol tiene que ver con el hecho de cubrir esas necesidades que puedan tener. Yo no les voy a enseñar a jugar al tenis, cada uno tiene su equipo, pero uno tiene que apuntalar y estar ahí para lo que necesiten”.

Por último, Zabaleta fue consultado acerca de la posibilidad de que Frana se incorpore también a otras áreas de la AAT. En ese sentido, el Vicepresidente de la entidad comentó que no quiere desenfocar al Capitán del próximo desafío de Copa Davis, pero que “hay chances en un futuro de que se sume a otras áreas, porque esto no solo se trata de la Copa Davis”.

Un capitán con experiencia y pasión por el tenis

Javier Frana es uno de los tenistas más destacados de la historia argentina. Su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, junto a Christian Miniussi, es uno de los momentos más recordados de su carrera. En dobles, también cosechó grandes éxitos. Ganó el torneo de Roland Garros en 1996, junto a Patricia Tarabini -dobles mixto-, y fue finalista en Wimbledon en 1991, junto al mexicano Leonardo Lavalle.

FUENTE: Infobae