Independiente cayó ante Banfield y Vaccari presentó su renuncia como DT

El Libertadores de América volvió a ser escenario de frustración para Independiente. En un clima tenso tras el escándalo ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el Rojo cayó 1-0 frente a Banfield por la octava fecha del Clausura y profundizó su crisis. Minutos después del partido, Julio Vaccari (45 años) presentó su renuncia como entrenador.

Un semestre para el olvido

El técnico, que había llegado a mediados de 2024 durante la Copa América, decidió dar un paso al costado tras un pésimo arranque del segundo semestre. Bajo su conducción, Independiente quedó último en la Zona B del Clausura, quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final y también de la Copa Sudamericana, en un cruce marcado por la polémica.

El contraste con el año pasado es notorio: Vaccari había logrado darle una nueva identidad al equipo, con refuerzos acertados como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez, que convirtieron al Libertadores de América en una fortaleza y le permitieron llegar a instancias decisivas en torneos locales e internacionales.

Diez partidos sin ganar

La segunda mitad de 2025 cambió todo. Las incorporaciones no rindieron, el nivel individual bajó y los resultados desaparecieron. El Rojo no gana desde el 29 de junio y acumula diez partidos sin victorias (sin contar la revancha ante U. de Chile).

En la tabla anual, Independiente ocupa el 14° puesto con 32 puntos, a tres de Racing, último clasificado a la Sudamericana.

