sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crisis

Independiente cayó ante Banfield y Vaccari presentó su renuncia como DT

El Rojo quedó último en su zona del Clausura, acumula diez partidos sin ganar y se quedó afuera de la Copa Argentina y la Sudamericana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julio Vaccari, ex DT de Independiente.

Julio Vaccari, ex DT de Independiente.

El Libertadores de América volvió a ser escenario de frustración para Independiente. En un clima tenso tras el escándalo ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el Rojo cayó 1-0 frente a Banfield por la octava fecha del Clausura y profundizó su crisis. Minutos después del partido, Julio Vaccari (45 años) presentó su renuncia como entrenador.

Lee además
el comunicado del plantel de independiente en contra del fallo de la conmebol: perdio el futbol
Tras el escándalo

El comunicado del plantel de Independiente en contra del fallo de la Conmebol: "Perdió el fútbol"
con uno menos, river le gano 2-1 a estudiantes y volvio a la cima de su grupo
Liga Profesional

Con uno menos, River le ganó 2-1 a Estudiantes y volvió a la cima de su grupo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1966996829750312960&partner=&hide_thread=false

Un semestre para el olvido

El técnico, que había llegado a mediados de 2024 durante la Copa América, decidió dar un paso al costado tras un pésimo arranque del segundo semestre. Bajo su conducción, Independiente quedó último en la Zona B del Clausura, quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final y también de la Copa Sudamericana, en un cruce marcado por la polémica.

El contraste con el año pasado es notorio: Vaccari había logrado darle una nueva identidad al equipo, con refuerzos acertados como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez, que convirtieron al Libertadores de América en una fortaleza y le permitieron llegar a instancias decisivas en torneos locales e internacionales.

Diez partidos sin ganar

La segunda mitad de 2025 cambió todo. Las incorporaciones no rindieron, el nivel individual bajó y los resultados desaparecieron. El Rojo no gana desde el 29 de junio y acumula diez partidos sin victorias (sin contar la revancha ante U. de Chile).

En la tabla anual, Independiente ocupa el 14° puesto con 32 puntos, a tres de Racing, último clasificado a la Sudamericana.

FUENTE: Con información de TyCSports

Temas
Seguí leyendo

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

Doblete dorado para San Juan: Maribel Aguirre brilló en la contrarreloj de los JADAR

Tras un final dramático, Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship

¡Muchaaachos!: la FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió para el Mundial

Racing cortó la mala racha en el Cilindro y llega con aire a la Libertadores

Boca blindó a Leandro Brey: extendió su contrato y le aumentaron el sueldo

Geraldine Camargo y Florencia Lépez: del Jockey sanjuanino al sueño del Mundial de rugby universitario en Sudáfrica

"Gracias por dejar la vida": el sentido mensaje del técnico de Albardón tras quedar afuera de la Copa País

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una por una, las carreras que tendra la temporada de ruta: ¿cuando se corre la vuelta a san juan y el giro del sol?
Ciclismo

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

De piquetera a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza
Movimientos

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Te Puede Interesar

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

Por Luz Ochoa
Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano. 
Tendencia

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera