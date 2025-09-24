miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Proyecto de Ley

Impulsan una histórica modificación de la Ley ENARD: San Juan recibirá $1.500 millones anuales para el deporte

La iniciativa legislativa fue presentada por los diputados nacionales Jorge Chica y Rogelio Iparraguirre. La misma garantiza fondos estables para el desarrollo deportivo provincial, desde el deporte social hasta el alto rendimiento. Los recursos provendrán del 1% de la facturación de las empresas de servicios TIC (telefonía, internet y cable).

Por Redacción Tiempo de San Juan
ENARD

Un proyecto de modificación de la Ley 26.573 del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), presentado por los diputados nacionales Jorge Chica y Rogelio Iparraguirre, promete transformar el panorama del deporte en San Juan y en todo el país. La iniciativa busca devolverle la autarquía al ENARD, crear el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD) y asegura que la provincia recibirá $1.500 millones anuales destinados al desarrollo deportivo en todas sus etapas.

Lee además
desamparados ya tiene su licencia y jugara el proximo regional amateur: los otros 10 equipos sanjuaninos confirmados
Oficial

Desamparados ya tiene su licencia y jugará el próximo Regional Amateur: los otros 10 equipos sanjuaninos confirmados
el piloto y empresario sanjuanino que dejo su huella en italia: podio historico en el tradicional campeonato de cross country
Pasión fierrera

El piloto y empresario sanjuanino que dejó su huella en Italia: podio histórico en el tradicional campeonato de cross country

El financiamiento volvería a provenir del 1% de la facturación anual de las empresas licenciatarias de servicios TIC (telefonía, internet y cable) con más de 10.000 usuarios, retomando el esquema que tenía el ENARD en 2009, cuando se creó, y que fue modificado en 2017. Según sus impulsores, los cambios de ese año repercutieron negativamente en los fondos destinados al alto rendimiento.

Otro eje central del proyecto es la conformación del COFARD, un órgano en el que cada provincia tendrá voz y voto en la planificación de las políticas deportivas nacionales.

Puntos clave del Proyecto de Ley:

* Autarquía para el ENARD: Modifica la financiación del ente, lo que permitirá tener mayor recursos para el deporte, destinándolos a becas, logística internacional, equipamiento y apoyo científico para los atletas.

* Creación del Plan Federal de Desarrollo Deportivo: Un programa estratégico para ampliar el deporte a todo el país, asegurando que las provincias sean protagonistas.

* Consejo Federal (COFARD): Un órgano de gobierno donde todas las provincias adheridas tendrán voz y voto en la planificación de las políticas deportivas nacionales.

* Financiamiento Garantizado: Los recursos provienen del 1% de la facturación de las empresas de servicios TIC (tecnología y comunicación), asegurando un fondo estable y creciente.Este proyecto no afecta al equilibrio fiscal del país.

Beneficios concretos para San Juan:

Los $1.500 millones anuales estarán destinados a:

* Fortalecimiento del deporte social y de base: Apoyo a clubes y escuelas deportivas municipales.

* Mejora de la infraestructura: Construcción y refacción de polideportivos y centros de entrenamiento.

* Formación de entrenadores y técnicos: Capacitación continua para profesionales locales.

* Apoyo a talentos provinciales: Identificación y seguimiento de jóvenes promesas en su camino al alto rendimiento.

* Financiamiento de proyectos: Clubes, asociaciones y deportistas individuales podrán acceder a fondos para competencias y equipamiento.

Este miércoles, el proyecto obtuvo dictamen favorable en una reunión conjunta de las comisiones de Deportes y de Comunicaciones e Informática. Sin embargo, aún requiere el dictamen pendiente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Temas
Seguí leyendo

¡Histórico en el Maracaná! Lanús avanza a semifinales de la Sudamericana con gol de Dylan Aquino

Locura en Avellaneda: apareció 'Solari' por el segundo palo y clasificó a Racing a la semifinales de la Copa Libertadores

"Sueño con el accidente, pero quiero volver a jugar": habló el futbolista jachallero que sufrió una grave lesión en un partido

El video: Franco Mastantuono sacó un bombazo y anotó su primer gol en el Real Madrid

River, rumbo a Brasil: la lista completa de Marcelo Gallardo para dejar todo ante Palmeiras

De la "amplia" diferencia en la votación a la "sobria" fiesta de Ousmane Dembelé: lo que no se vio del Bolón de Oro

Lionel Scaloni confesó que en su infancia era hincha de uno de los equipos denominados grandes: de cuál

El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín y el video reapareció en la previa de su nuevo lanzamiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el piloto y empresario sanjuanino que dejo su huella en italia: podio historico en el tradicional campeonato de cross country
Pasión fierrera

El piloto y empresario sanjuanino que dejó su huella en Italia: podio histórico en el tradicional campeonato de cross country

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada video
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

Te Puede Interesar

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza
Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia
Beneficio esperado

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca. 
La salud del sacerdote

El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud

Sergio Uñac en la Ciudad de Buenos Aires.
Según ranking

Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000