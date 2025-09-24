Impulsan una histórica modificación de la Ley ENARD: San Juan recibirá $1.500 millones anuales para el deporte

Un proyecto de modificación de la Ley 26.573 del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), presentado por los diputados nacionales Jorge Chica y Rogelio Iparraguirre , promete transformar el panorama del deporte en San Juan y en todo el país. La iniciativa busca devolverle la autarquía al ENARD, crear el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD) y asegura que la provincia recibirá $1.500 millones anuales destinados al desarrollo deportivo en todas sus etapas.

El financiamiento volvería a provenir del 1% de la facturación anual de las empresas licenciatarias de servicios TIC (telefonía, internet y cable) con más de 10.000 usuarios, retomando el esquema que tenía el ENARD en 2009, cuando se creó, y que fue modificado en 2017. Según sus impulsores, los cambios de ese año repercutieron negativamente en los fondos destinados al alto rendimiento.

Otro eje central del proyecto es la conformación del COFARD, un órgano en el que cada provincia tendrá voz y voto en la planificación de las políticas deportivas nacionales.

Puntos clave del Proyecto de Ley:

* Autarquía para el ENARD: Modifica la financiación del ente, lo que permitirá tener mayor recursos para el deporte, destinándolos a becas, logística internacional, equipamiento y apoyo científico para los atletas.

* Creación del Plan Federal de Desarrollo Deportivo: Un programa estratégico para ampliar el deporte a todo el país, asegurando que las provincias sean protagonistas.

* Consejo Federal (COFARD): Un órgano de gobierno donde todas las provincias adheridas tendrán voz y voto en la planificación de las políticas deportivas nacionales.

* Financiamiento Garantizado: Los recursos provienen del 1% de la facturación de las empresas de servicios TIC (tecnología y comunicación), asegurando un fondo estable y creciente.Este proyecto no afecta al equilibrio fiscal del país.

Beneficios concretos para San Juan:

Los $1.500 millones anuales estarán destinados a:

* Fortalecimiento del deporte social y de base: Apoyo a clubes y escuelas deportivas municipales.

* Mejora de la infraestructura: Construcción y refacción de polideportivos y centros de entrenamiento.

* Formación de entrenadores y técnicos: Capacitación continua para profesionales locales.

* Apoyo a talentos provinciales: Identificación y seguimiento de jóvenes promesas en su camino al alto rendimiento.

* Financiamiento de proyectos: Clubes, asociaciones y deportistas individuales podrán acceder a fondos para competencias y equipamiento.

Este miércoles, el proyecto obtuvo dictamen favorable en una reunión conjunta de las comisiones de Deportes y de Comunicaciones e Informática. Sin embargo, aún requiere el dictamen pendiente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.