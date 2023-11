Ilusionado y con mucha expectativa: un sanjuanino ex Boca dejó su pálpito para la final 

Eufórico por la final que tendrá que jugar mañana, dijo: "La ilusión de la gente es tremenda, no existe otro hincha igual. Con la mística que tiene Boca, es favorito. Más allá de jugar de visitante y con toda la gente en contra".

Sobre el partido más importante, Naveda, quien supo vestir los colores del Xeneize desde que era muy chico expresó: "No soy analista, pero creo que Boca tiene que salir a buscar el partido. No se puede esperar 90 minutos y más con la presión que ellos tienen. Tienen todo servido, pero eso puede tener un efecto adverso".

Beto Naveda y el día que le hizo un gol al Real Madrid

Beto Naveda, ya con 14 años era todo una celebridad, mucho más por el peso del apellido que su padre llevó a lo alto que por haber debutado en la primera de San Martín tan joven. Alberto, su viejo, además de ser un comisario reconocido de la zona, fue uno de los grandes ídolos de los 60 del Verdinegro.

“Era muy chiquito cuando debuté en la primera local de San Martín. Jugué pocos partidos, pero pude jugar con algunos que habían jugado con mi viejo. Él tiene 30 años mayor que yo, así que imaginate. Mi viejo fue un grande acá en San Juan, uno de los grandes ídolos. Estuvo en Newell’s un año en el 64, pero se volvió. Él era volante creativo, era un ídolo. ¡Me decían acá que jugaba porque era su hijo!”.

Beto se fue a Boca a los 17 años. "Estudiaba a la noche abogacía en la facultad de Morón y durante el día entrenaba en La Candela. Me había probado con el Cai Aimar cuando estaba con Griguol en River, así que cuando se fue el Cai a Boca me fui a probar de vuelta. En esas inferiores tenía de compañeros al Colo Farías y a Claudio Benetti, de los que después pudieron jugar en primera. Era una época difícil. Era la época que había 40 profesionales y eran 40 figuras. Era muy difícil ganarse un lugar en primera”, repasó sus años de azul y oro.

image.png

Debutó poco antes de cumplir 22 años en una derrota 1-0 ante Argentinos Juniors por la desaparecida Copa Centenario en una formación que tenía, entre otros, a Juan Simón, Carlos Mac Allister, Claudio Saturno o Márcico. En un año, apenas pudo colarse en cinco partidos pero el Beto quedó marcado a un hecho singular: le anotó un gol al Real Madrid en la Copa Iberoamericana que se jugó en 1994, como propuesta de los patrocinadores que tenían ambos clubes en el centro de la casaca.

La derrota 3-1 en el Santiago Bernabéu la vivió a la distancia, pero Menotti decidió darle la pilcha de titular en la Bombonera y Beto no defraudó: triunfaron 2-1 y marcó un auténtico golazo. “Cuando se cumple el aniversario del gol, los mismos hinchas de Boca me mandan el video. Fue una jugada hermosa que corté la pelota en mitad de cancha. Betito Carranza la llevó, se la dio a Polilla Da Silva en el área grande. Y éste, que era un genio, la paró, giró y me vio venir: me la dejó servida para que pateara al arco”. Da Silva había gritado el otro gol contra un Merengue dirigido por Vicente del Bosque y plagado de figuras: Paco Buyo, Míchel, Martín Vázquez y Prosinecki, entre otros.

“En ese momento no dimensionaba al Real Madrid. Me había costado tanto lograr esa chance de poder jugar en Boca y demostrar que podía jugar, que ni lo pensaba. Es más, en una jugada le hice un caño a Michel, pero ni lo había visto. Me apareció de repente por atrás y mi reacción fue tocarla entre las piernas; y pasó... Termina el partido y me dice: ‘Tío, no me puedes hacer ese caño´. Me pidió cambiar la camiseta y le dije: ‘Perdón, pero esta no la cambio más, con esta le hice el gol al Real Madrid y no la cambio con nadie’. Esa camiseta la tengo en mi casa, en un bolso guardada”, recrea.