Huracán y Aldosivi dejaron un 0 a 0 que no le sirve a ninguno

Huracán podría quedar fuera de los playoffs en la finalización de esta fecha 11 tras empatar 0-0 con Aldosivi, en condición de visitante, y acumular su segundo partido sin victoria.

El equipo de Diego Martínez llegaba a este encuentro tras perder 2-1 con River el pasado jueves en el estadio Tomás Adolfo Ducó, resultado que lo dejó en la octava posición con 12 unidades.

Por su parte, el equipo de Guillermo Farre venía de empatar 1-1 con Atlético Tucumán el pasado miércoles en el estadio Monumental José Fierro, resultado que lo deja anteúltimo con 4 puntos.

En un partido chato y friccionado, el ´Globo´ no pudo derrotar a uno de los equipos con menos puntaje de la temporada y se mantiene octavo con 13 puntos, uno por encima de Racing que debe jugar ante Estudiantes de Rio Cuarto y dos por encima de Argentinos Juniors, que tiene pendiente su partido ante Lanús.

Por su parte, el ´Tiburón´ se mantiene en el anteúltimo puesto con 5 puntos, uno por encima de Estudiantes de Rio Cuarto.

En la próxima fecha, Huracán recibirá el lunes a las 21.15 a Barracas Central en el estadio Tomas Adolfo Duco mientras que Aldosivi visitará el domingo a Sarmiento de Junín a las 15.30 en el estadio Eva Perón de Junín.