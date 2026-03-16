lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Huracán y Aldosivi dejaron un 0 a 0 que no le sirve a ninguno

El Globo no pudo quebrar e 0 con el Tiburón marplatense.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Huracán podría quedar fuera de los playoffs en la finalización de esta fecha 11 tras empatar 0-0 con Aldosivi, en condición de visitante, y acumular su segundo partido sin victoria.

Lee además
barracas central vencio a atletico tucuman y sumo su segundo triunfo al hilo
Torneo Apertura

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y sumó su segundo triunfo al hilo
defensa y justicia se lucio y goleo a san lorenzo
Torneo Apertura

Defensa y Justicia se lució y goleó a San Lorenzo

El equipo de Diego Martínez llegaba a este encuentro tras perder 2-1 con River el pasado jueves en el estadio Tomás Adolfo Ducó, resultado que lo dejó en la octava posición con 12 unidades.

Por su parte, el equipo de Guillermo Farre venía de empatar 1-1 con Atlético Tucumán el pasado miércoles en el estadio Monumental José Fierro, resultado que lo deja anteúltimo con 4 puntos.

En un partido chato y friccionado, el ´Globo´ no pudo derrotar a uno de los equipos con menos puntaje de la temporada y se mantiene octavo con 13 puntos, uno por encima de Racing que debe jugar ante Estudiantes de Rio Cuarto y dos por encima de Argentinos Juniors, que tiene pendiente su partido ante Lanús.

Por su parte, el ´Tiburón´ se mantiene en el anteúltimo puesto con 5 puntos, uno por encima de Estudiantes de Rio Cuarto.

En la próxima fecha, Huracán recibirá el lunes a las 21.15 a Barracas Central en el estadio Tomas Adolfo Duco mientras que Aldosivi visitará el domingo a Sarmiento de Junín a las 15.30 en el estadio Eva Perón de Junín.

Temas
Seguí leyendo

Los cinco relatos de Marcelo Araujo que quedaron en la historia del fútbol argentino

Sin Neymar, Ancelotti dio a conocer la lista de Brasil que tiene ¡9 delanteros!

Club Sportivo Divisadero, la "Cenicienta" del oeste sarmientino

La Confederación Asiática afirmó que Irán estará en el Mundial 2026

Lo echaron de Desamparados, estuvo sin club y ahora debutó en un clásico del Víbora para pelear el ascenso

Colapinto podría correr en Argentina: qué se sabe sobre la exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires

Sanjuaninos presentes en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores de pádel

"Nos marcó el camino": el recuerdo de los periodistas sanjuaninos sobre Marcelo Araujo, la voz que cambió el relato futbolero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo echaron de desamparados, estuvo sin club y ahora debuto en un clasico del vibora para pelear el ascenso
Nuevos objetivos

Lo echaron de Desamparados, estuvo sin club y ahora debutó en un clásico del Víbora para pelear el ascenso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Te Puede Interesar

Las otras actividades impulsadas en el Argentina Week: mosto, pasas de uva y aceite de oliva
No sólo minería

Las otras actividades impulsadas en el Argentina Week: mosto, pasas de uva y aceite de oliva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Violento ataque

Una abuela fue golpeada por un ladrón que entró a su casa de Rivadavia y le robó $200.000

Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación
Judiciales

Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala
Violencia

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares
Charla

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares