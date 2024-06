Hirieron a un jugador sanjuanino de un piedrazo: del susto a la bronca por la violencia de los hinchas

Lucas Rodríguez (34) es jugador de Picón y el fin de semana la pasó mal en la cancha de Aberastain, por la fecha 18 del Torneo de Invierno. Un hincha del "Naranja" arrojó una piedra, golpeó su cabeza y le hirió la cara. "Me mareó, no me podía parar, se me bajó hasta la presión. Me tuvieron en la orilla de la cancha hasta que llegó la ambulancia y a pesar de eso, el árbitro decidió seguir jugando el partido" , expresó el defensor del Quinto Cuartel.

En el Hospital me hicieron una placa y me tuvieron en observación tres horas con suero. El dolor de cabeza todavía no se me va

image.png

"Siento mucho dolor, bronca, esto en las canchas ya no tendría que pasar. Es un juego y siempre uno gana o pierde. Los hinchas lo terminan haciendo más grande de lo que es, hay que disfrutar del fútbol y hay que entender que los jugadores más allá de esto tenemos familia y otros trabajos", se refirió Rodríguez.

Si bien ya se encuentra mejor, el jugador de Picón eligió ir a entrenar recién este miércoles para poder recuperarse bien. Resta una fecha para terminar la primera fase del torneo y el equipo se quedó sin chances de entrar a los playoff.