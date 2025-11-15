sábado 15 de noviembre 2025

Lucha por la permanencia

Godoy Cruz empata 1-1 con Riestra, pero necesita ganar para no descender

El duelo entre el Tombino y el Malevo se disputará desde las 17hs en el Gambarte. En simultaneo estará San Martín-Aldosivi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Godoy Cruz y Deportivo Riestra jugarán este sábado desde las 17.00 en el Estadio Feliciano Gambarte, por la última fecha del Torneo Clausura. El Bodeguero no dio pie con bola en todo el semestre y solo ganó uno de los últimos 19 partidos, resultados que lo condenaron a necesitar un milagro para no descender. Del otro lado, el Malevo perdió su histórico invicto contra Independiente, sin embargo su presencia en octavos ya está confirmada.

Cómo llegan Godoy Cruz y Deportivo Riestra al duelo por el Torneo Clausura

El Tomba cierra un año angustiante, en el que si bien alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana, se derrumbó por completo en los últimos meses, consiguiendo sumar de a tres únicamente en una ocasión desde el mes de mayo. Cuatro entrenadores pasaron por el banco del cuadro mendocino, pero ninguno fue el antídoto y quedó al borde de perder la categoría. Para salvarse necesita ganar y que San Martín de San Juan no pierda, o empatar y que el Santo también iguale, para llegar así a un desempate. Previendo lo peor, la directiva del club hizo averiguaciones para alquilar nuevamente el Estadio Malvinas Argentinas.

El elenco dirigido por Gustavo Benítez perdió su colosal invicto de 27 partidos en condición de local tras caer ante Independiente por 1 a 0 y dejó ir toda posibilidad de ser líder de la Zona B, además de alejarse de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores. A pesar de ello, saldrá a buscar el triunfo especulando con la posibilidad de que, en caso de liberarse un cupo, ellos puedan meterse en la competición más importante del continente.

Qué combinación de resultados necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso

Si gana y empatan Aldosivi y San Martín de San Juan: Jugará el desempate contra el Tiburón

Si gana y triunfa San Martín de San Juan: Jugará el desempate contra el Santo

Si gana y triunfa Aldosivi: Descenderá

Si empata o pierde: Descenderá

