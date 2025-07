Frustración total para Franco Colapinto en Silverstone: su auto no arrancó y no pudo largar el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto vivió este domingo uno de los momentos más frustrantes desde su desembarco en la Fórmula 1. El joven piloto argentino, de 22 años, no pudo siquiera largar el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el mítico autódromo de Silverstone, debido a una falla mecánica en su monoplaza Alpine A525.

Sin embargo, la apuesta se derrumbó antes de comenzar. A minutos del inicio, el Alpine de Colapinto no arrancó y tuvo que ser empujado hacia el garage. Pese a los esfuerzos del equipo técnico, el problema no pudo solucionarse a tiempo y el argentino no pudo tomar parte de la competencia.

Con esta frustración, Colapinto se quedó sin participar en la carrera número 12 de la temporada, que marca el ecuador del campeonato. Un trago amargo para el bonaerense, que esperaba sumar experiencia y minutos en pista en una de las fechas más emblemáticas del calendario.