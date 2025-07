Franco Colapinto, reflexivo con su presente en la Fórmula 1: "No la estoy pasando bien"

En base a esto, dio su mirada. “Si me remonto a Imola, creo que fue casi mi mejor fin de semana. Era la primera vez que manejaba el A525, la primera vez trabajando con el equipo, y no tiene mucho sentido que ese haya sido mi mejor momento, el más cercano a Pierre (Gasly), en mi primera carrera”, analizó y con razón. Es que las siete corridas, la mejor fue en Ímola, lo que resulta una pérdida de confianza al volante.

Sobre su presente con la escudería francesa, continuó: “Es duro cuando sentís que no viene todo junto. Al final estoy mejorando, pero un fin de semana pasa una cosa; otro, otra. Se van acumulando cosas y no ponemos todo juntos". Fue contundente y no se guardó nada, también, sobre el apoyo desu equipo: "Eso es lo que hay que mejorar. Hay que trabajar más la comunicación, tener una conexión un poco más fuerte. Es lo que estamos buscando; y estar un poco más cómodo en general".

Sin embargo, más allá de la observación, no está en su mejor momento anímico. "No la estoy pasando bien. Creo que es un poco lo que necesito antes de este parón, un buen fin de semana”, expresó con sinceridad.

En comparación en su primer ingreso a la F1 con Williams en 2024, donde demostró su capacidad para competir en el alto rendimiento, estecontexo es totalmente diferente. “Desde el principio dije que me falta confianza con el auto y que a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza. El año pasado no tenía este problema: podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Y ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad”, soltó.

Y en base a eso, puntalizó en que el auto es complicado para él, a pesar de que siguen trabajando, y que siguen apareciendo cosas para mejorar. "Esperemos encontrar ese clic que necesitamos, y a partir de ahí creo que vamos a ir hacia arriba”, concluyó.