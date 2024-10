Franco Colapinto, estrella en la TV española: confesiones a 300 Km/h

Las confesiones de Franco Colapinto

“Es desagradable, es lo menos sexy. Tenes un coso acá en la cabeza que pareces que te están haciendo no sé... ¿Viste a los perros cuando les ponen el bozal? Te ponen un bozal y te tiran así, tenés el cuello que se te va a la mierda”, expresó Franco con un ya clásico tono descontracturado cuando habla con los medios.

“Después te queda un dolor de cervicales, un dolor de cervicales que no podes ni moverte. A la noche te quedas duro con la almohada tipo Robocop. Después te queda el cuello muy grande que se te sale de las orejas, es asqueroso. ¿Qué le pasó a este chico en el cuello? Pareces un rugbier más que un piloto de Fórmula 1″, completó Colapinto y generó risas en todos los presentes en el estudio y en el presentador del programa.

En ese sentido, el piloto que viene de competir en la Fórmula 2, dejó que Pablo Motos le midiera el diámetro de su cuello y fue allí cuando ambos se llevaron una sorpresa. “¿¡43!? Como mi número, boludo. Mi número es el 43″. Hay que recordar que Colapinto decidió usar ese número en su estreno en la F1 por la influencia de su padre

Anibal, el papá de Franco, utilizó esa numeración en la mayoría de las categorías zonales donde corrió en la Argentina y le transmitió ese amor por el 43 a su hijo, que hoy es una de las sensaciones del paddock.

Otro de los momentos más resonantes de Franco en su paso por El Hormiguero fue cuando habló de las veces que se bañó con el buzo antiflama puesto. “Lavarlo es complicado porque no sabía bien y un día puse uno en el lavarropa, agarró calor y se me achicó. De chico iba mucho a hoteles y a veces hay que hacer algo más dinámico. Entonces me ponía el shampoo y cuando iba cayendo me bañaba con el mono (buzo antiflama). Después me lo sacaba y me bañaba solo. Lo secaba con el secador. Los hoteles me odian. Ya no lo hago más igual”, le contó al conductor.

En relación a sus primeras tres carreras en la Fórmula 1, Colapinto explicó las dificultades de tener que manejar con un volante que tiene tantas opciones. “Hay muchos botones rojos que es mejor no tocarlos (risas). Y hay cosas que tenés que tocar todo el tiempo. Después tenés un chabón que te está hablando todo el tiempo por la radio y yo apenas podía ir por el asfalto. Un francés me hablaba en inglés con un acento del choto y para entender qué botón tenía que apretar tardaba mucho”.

En 10 días, Colapinto junto a su equipo estarán girando en el circuito de Austin, Texas, en lo que será la primera de las competencias de la gira por América de la Fórmula 1 que incluirá los Grandes Premios de México (26 y 27 de octubre), Brasil (1-3 de noviembre) y el callejero particular de la ciudad de Las Vegas a fines del anteúltimo mes del 2024.

FUENTE: Infobae