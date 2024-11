Forestello, tras la eliminación de Gimnasia: del "calor" al "los arrastramos"

Objetivo "ascenso" All Boys, el próximo rival de San Martín en el Reducido

El ex técnico verdinegro, que metió un campañón con Gimnasia, habló en el medio digital El Tributo de Salta y remarcó puntos importantes:

"Salir a competir de la forma como lo hicieron los chicos. Los detalles a veces hacen de que te podes quedar afuera o seguir. De lo que no hay duda es que este grupo va a ser recordado por todos los hinchas de Gimnasia, por todo lo que entregaron, hasta la última gota de sudor. Estoy muy feliz de la entrega total que tuvieron los chicos", declaró el entrenador.

image.png

Forestello también se refirió: "Había una idea firme para poder resolverlo. Habíamos hablado del calor y de todas las sensaciones que causa el clima porque me tocó estar en tres procesos diferentes. Lo que tenía que hacer lo hice. Mas allá de que no habían completado la entrada en calor, los que ingresaron estuvieron bárbaro. Se pusieron de pie. Los arrastramos y no pudimos dar vuelta el resultado. Jugamos dignamente, hemos echo un gran partido frente un equipo difícil y que en la fase anterior sacó 70 puntos. Fue parejísimo. Que si se hubiera concretado en el segundo tiempo era otra historia. Pero, hay que felicitar al rival".