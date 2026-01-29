Fabri Pérez, ¡prendido fuego!: esquivó a dos, le tiró un caño a Paredes y la 'picanteó'

Fabricio Pérez vivió una noche especial con la camiseta de Estudiantes y dejó una jugada que rápidamente se viralizó en las redes. El delantero sanjuanino, surgido de las inferiores de Trinidad, ingresó en el complemento en lugar de Facundo Farías y no tardó en hacerse notar en el duelo frente a Boca. El video y la reacción de los hinchas en redes. El encuentro terminó 2-1 a favor del Pincharrata.
Cada vez que le llegó la pelota mostró personalidad, pero hubo una acción que encendió al estadio. En una salida desde el fondo, Pérez eludió a dos jugadores del Xeneize con mucha categoría, aceleró con una corrida potente y, cuando quedó mano a mano, le tiró un caño a Leandro Paredes. El campeón del mundo, sin opciones, terminó cortándolo con una barrida en el piso, jugada que terminó ganando.
La jugada derivó en una falta a favor de Boca y en un cruce picante entre ambos futbolistas, con algunos manotazos incluidos. Lejos de incomodar, la escena levantó a los hinchas de Estudiantes, que aplaudieron y ovacionaron al sanjuanino por su atrevimiento y entrega.
