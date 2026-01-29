Fabri Pérez, ¡prendido fuego!: esquivó a dos, le tiró un caño a Paredes y la 'picanteó'

Fabricio Pérez vivió una noche especial con la camiseta de Estudiantes y dejó una jugada que rápidamente se viralizó en las redes. El delantero sanjuanino, surgido de las inferiores de Trinidad, ingresó en el complemento en lugar de Facundo Farías y no tardó en hacerse notar en el duelo frente a Boca. El video y la reacción de los hinchas en redes. El encuentro terminó 2-1 a favor del Pincharrata.

Cada vez que le llegó la pelota mostró personalidad, pero hubo una acción que encendió al estadio. En una salida desde el fondo, Pérez eludió a dos jugadores del Xeneize con mucha categoría, aceleró con una corrida potente y, cuando quedó mano a mano, le tiró un caño a Leandro Paredes. El campeón del mundo, sin opciones, terminó cortándolo con una barrida en el piso, jugada que terminó ganando.

Sin título Foto captura del momento en el que el sanjuanino cruzó a Paredes. La jugada derivó en una falta a favor de Boca y en un cruce picante entre ambos futbolistas, con algunos manotazos incluidos. Lejos de incomodar, la escena levantó a los hinchas de Estudiantes, que aplaudieron y ovacionaron al sanjuanino por su atrevimiento y entrega. El video: Embed - ESPN Argentina on Instagram: " ¡UN ATREVIDO TOTAL! Fabricio Pérez amagó, dejó en el camino a un rival y le quiso tirar un caño a Paredes. ¿Cómo respondió el campeón del mundo? ¡Lo fue a buscar y se picó todo en Estudiantes vs. Boca! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura " View this post on Instagram La reacción de los hinchas en redes: 1 2 3

Temas Paredes