Fabri Pérez debutó en Estudiantes: del rol que ocupó Emmanuel Mas a las palabras que usó Domínguez antes de mandarlo a la cancha

"Yo siempre tuve el sueño de jugar en un club de acá (Buenos Aires). Me fue bien en las pruebas que hice, tenía en ese momento 16 años. Cuando me vieron en la primera práctica me dijeron que tenía condiciones. Lo primero que hice fue agarrar el celular para contarles a mis papás. Nos pusimos a llorar, ellos me apoyaron mucho en este camino y es un logro también para ellos", comentó el delantero sanjuanino en Entretiempo.

Desde ese momento del visto bueno de la gente Pincharrata, Pérez tuvo que hacer estadía y enfocarse en cosas grandes. El canterano dejó Trinidad para vestir los colores de Estudiantes de La Plata y buscarse su camino en el plantel profesional. "En casa no desayunaba, iba a la escuela y después a entrenar, así pasaba los días; en cambio, acá tuve que empezar a hacerlo, alimentarme bien y a la tarde ir a la escuela. A las 20 ya es la cena y a las 22 ya tenés que estar acostado. Eso lo repetí el año y medio que estuve en la pensión", se refirió. Asimismo, dijo que ahora comparte departamento con dos compañeros del plantel.

Cuando se encontraba jugando para las inferiores del León de La Plata conoció a Emmanuel Mas, el otro sanjuanino que estuvo una temporada en el primer equipo. Se hicieron amigos y fue un gran consejero en su camino: "Él siempre me apoyaba cada vez que me llevaban a Primera, me decía que tenía condiciones y de lo que tuviese dudas que le pregunte, y así él me fue guiando. Es una buena persona y a pesar de que se fue, todavía seguimos en contacto".

Sobre cómo se dieron los momentos previos al debut ante Platense (empate 1-1), Fabricio dijo que lo tomó de sorpresa. No se lo esperaba, pero la mirada de Domínguez lo eligió para hacer su primera presentación con la camiseta.

"Estaba sentado y no pensaba que iba entrar. Siempre en los partidos mandan a calentar a los que capaz entran y yo estaba sentado. De pronto el preparados físico me dice 'Sanjua andá a calentar' y en menos de dos minutos me llamó Domínguez. Fui con la re ganas y me dijo que estuviera tranquilo, que haga lo mismo que en los entrenamientos, que disfrute", afirmó el sanjuanino, ya con un debut de una categoría de primera.

