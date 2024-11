Ex jugadores de San Martín, asado y una canción especial de la hinchada: "Mi viejo me hizo verdinegro"

Al video que compartieron en sus redes está el mismo Sebastián Penco, Emison Roverbal, Andrés Alderete, Leonardo Corti y José Femenía. Junto a ellos abrazados aparece un hincha con la camiseta verdinegra y una guitarra, que cantó a su ritmo un tema muy conocido de Concepción.

"Los lunes nos juntamos siempre en mi casa, pero esta vez fuimos al Merendero que colabora Alderete (Andrés) y lo hicimos ahí, cerca de la cancha de San Martín. Después de la comida, sacó la guitarra y cantamos esa canción. Fue buenísimo", le contó Motoneta Penco a Tiempo de San Juan.

