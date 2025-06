"Estás viejo, cerrá el c...": lo que no se vio del áspero cruce entre Otamendi y el colombiano Ríos

La fricción entre ambos arrancó durante el desarrollo del juego y estalló en el centro del campo cuando los planteles se acercaron a saludarse. Otamendi no disimuló su fastidio y apuntó directo contra el mediocampista colombiano por su apariencia: “Sacate la vinchita, bobo”, lanzó el defensor con ironía. La respuesta de Ríos fue igual de filosa: “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. No te da ni para correr”, replicó mientras se alejaba.