Escándalo por un video de la Hiena Barrios boxeando en la cárcel

El ex boxeador de 45 años, Rodrigo "La hiena" Barrios , se sigue poniendo los guantes. Mientras está detenido por violencia de género en la cárcel de Campana, se filtró un video en el que pelea con otro interno. En el video se encuentra luchando contra otro preso, mientras otros presidiarios alientan y fogonean la pelea. También se ve como Barrios continúa pegándole a su adversario, quien ya daba por terminada la pelea.

La prisión preventiva que se encuentra cumpliendo Rodrigo "La Hiena" Barrios es por la denuncia de su ex pareja, Maria Soledad Muñoz, quien luego de ser atacada y amenazada con un arma, decidió denunciarlo penalmente. Cuando llegó la policía a la casa, a raíz de la denuncia, además de encontrar dos plantas de marihuana, la mujer lo acusó por portación de armas de fuego. A pesar de la declaración de su ex pareja, los oficiales no encontraron ningún arma en el establecimiento.