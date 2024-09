Es portugués, pero en el Mundial se pondrá la celeste y blanca: João, el "espía" de la Selección Argentina

João es una especie de "espía" que tiene el entrenador José Luis Páez. Lo que hace básicamente es observar las imágenes propias y de los demás equipos, a través de diferentes programas, cuyo análisis luego sirve de herramienta al cuerpo técnico para conocer a fondo las condiciones de juego propias y ajenas.

image.png

"Como analista, mi función es recopilar, interpretar y proporcionar la mayor cantidad de información detallada posible, tanto de nuestro equipo como de los equipos a los que nos enfrentamos, ya sea de carácter individual o colectivo. Normalmente se presentan utilizando videos o algún informe escrito.

Este es un tipo de trabajo que se puede realizar a distancia, ya que hoy en día existen herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a la información que necesitamos", comentó.

Sobre su país, expresó que hay claramente hay un sentimiento pero que en este momento su rol en Argentina es "trabajo", siendo tajante al expresar que: "En este momento quiero ganar con Argentina. Estoy muy agradecido a los argentinos, son personas muy acogedoras y de buen corazón. Haré lo mejor que pueda para honrar estos colores y devolver el cariño con el que me han tratado". Además comentó que los World Skate Games son una gran oportunidad, por eso agradeció al Comité Argentino y al cuerpo técnico. "Creo que cualquier persona desearía pertenecer a este grupo de trabajo; poder trabajar con jugadores de este calibre es un sueño para cualquier apasionado de la modalidad. Estar junto a los campeones del mundo es motivo de orgullo para cualquiera. También es una enorme responsabilidad, ya que me exige superarme en cada momento para aportar de manera positiva. Espero que el 22 de septiembre estemos celebrando el título de bicampeones mundiales, ya que será algo histórico, no solo para la modalidad, sino también para todos los argentinos", expresó.

João está involucrado al hockey sobre patines desde hace 10 años. Arrancó como entrenador, pasando por varios equipos como el Clube Naval Setubalense, Juventude Azeitonense y Grupo Desportivo Fabril en los últimos 4 años. También fue entrenador adjunto en la Associação de Patinagem de Setúbal. El análisis de juego y rendimiento surgió hace 3 años, porque sentió la necesidad de perfeccionar este aspecto como entrenador, y fue en ese sentido que el año pasado fui invitado por el Sporting CP, en lo que fue un año "fantástico", donde terminaron coronándose con la victoria en la WSE Champions League.