Entre la ilusión y los errores que generan preocupación: la mirada sanjuanina sobre Los Pumas

Juan Pablo Venier - capitán San Juan Rugby Club

"De los partidos que he visto han ido de menor a mayor, después de un partido bastante malo contra Inglaterra. Han ido mejorando de a poco. Con Japón se jugó bien, pero hubo algunos errores que se pagaron caro. Pero mejoraron bastante. El partido con Gales será durísimo. Ellos no venían con mucha expectativa y me parece que es un equipo al que se le puede ganar si se plantea un buen juego y se demuestra lo mismo que antes que el Mundial. Es totalmente ganable. El único bajón son las bajas importantes, como la de Matera. Son ausencias importantes que se van a notar. Se nos viene un partido bastante duro pero accesible".

Lucas Verdeguer - presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby

"El rendimiento de Los Pumas viene en un pequeño crecimiento y eso es muy bueno para el rugby argentino. Arrancamos debutando contra Inglaterra, donde para varios de nuestros jugadores, era su debut en una copa del mundo. Creo que eso nos jugó una mala pasada, nunca pudimos sentirnos cómodos dentro de la cancha. De ahí vino el partido con Samoa, Chile y Japón, en donde Los Pumas sacaron sus garras y pudieron vencer a su rival y así estar entre los 8 mejores equipos del mundo. El sábado próximo tenemos un gran partido la verdad, ¡ya quiero que sea sábado! Le tengo mucha confianza al equipo, estamos a la altura de poder ganar. Gales viene jugando muy bien pero creo que es un rival accesible; Los Pumas están acostumbrados a dejar todo en cada partido y este no sería la excepción".

galess.jpg Argentina y Gales jugarán este sábado 14 de octubre a las 12hs de nuestro país. El historial cuenta con 21 encuentros registrados, con 14 victorias de los europeos, 6 de Argentina y un empate.

Marcos Ruffa - jugador del Jockey Club

"Hasta el momento no me gustó mucho el juego de Los Pumas. Hubo muchísimos errores de manejo, lo cual resulta extraño porque en su mayoría son jugadores de renombre. Concedieron muchos penales en zonas fáciles para marcar puntos. Pero a los cuartos de final vamos con mucha fe, esperando que el equipo pueda corregir estos errores, no conceder penales ni regalar pelotas y pueda imponer su juego. Gales es un equipo muy fuerte en defensa y pueden hacer mucho daño de contraataque. Es un partido que podemos ganar".

Rubén Danna - dirigente de Universidad

"La performance de Los Pumas ha ido mejorando, desde el primer partido con Inglaterra hasta el último con Japón, en el que se logró la clasificación. Pero aún con la mejoría no se ha notado un equipo consistente. Hemos tenido aciertos y a su vez también muchos errores, que no se pueden cometer cuando se juega contra potencias, como es el caso de Gales. Entiendo que tenemos potencial como para ganar y pasar a semifinales, pero hay bastante que corregir, sobretodo en la toma de decisión de la pareja de medios. Sería muy importante para el desarrollo y difusión del rugby en la provincia y en el país que Los Pumas puedan ganar y estar entre los cuatro mejores equipos del mundo".

Guillermo Aguiar - secretario Unión Sanjuanina de Rugby

"Es la quinta vez que Los Pumas juegan los cuartos de final de un Mundial de Rugby y esta vez pasando con una baja importantísima en su segunda línea como Pablo Matera. Las expectativas son muy del mundo del rugby, garra y optimismo en la previa de un encuentro que se las trae y que sobre todo no será fácil. Los mundiales hay que jugarlos y sobre todo pensarlos. Se viene un gran desafío técnico, físico y de confianza, características que la experiencia logra forjar con el paso del tiempo y en un equipo como el que tienen Los Pumas, estas deben acelerar su madurez y ser protagonistas en cuartos".

matera pablo.jpg Pablo Matera, ausente en lo que queda del Mundial de Rugby a raíz de un desgarro de grado tres en el isquiotibial derecho.

Nicolás Buloz - capitán de Universidad

"Creo que todavía no han podido plasmar todo el potencial que tiene el equipo, no han podido llevar a cabo el plan de juego que creo que están planteando. Han tenido demasiados errores no forzados que se han repetido en estos cuatro partidos. Pero también pienso que han ido subiendo escaloncitos, partidos a partido, y esperamos que para el partido con Gales puedan disminuir esos errores no forzados, pueda jugar con todo el potencial que caracteriza a Los Pumas".

Jorge Barrera - vicepresidente Unión Sanjuanina de Rugby

"Creo que la expectativa es grande. Argentina ha ido creciendo y mejorando su juego colectivo, principalmente en ataque con el correr de los partidos. Debe mejorar algunos desacoples y desinteligencias en lo defensivo, pero seguramente podrán trabajarlo en el transcurso de esta semana. Otro punto alto es que, a pesar de las lesiones o rotaciones, los ingresos que han venido desde el banco han cumplido con creces. Quizás sea la oportunidad de ver un cambio en la pareja de medios desde el arranque. Gales va dar una dura batalla, en el pack de forwards fundamentalmente; pero tiene un estilo de juego que quizás le acomoda a Los Pumas. Creo que el resultado va ser favorable y ojalá podamos estar nuevamente en semifinales".

Bruno Guajardo - jugador de Huazihul

"Los Pumas fueron de menor a mayor. Se toparon con un golpe de realidad en el primer partido, que fue contra Inglaterra, y después obviamente tenían que ir subiendo el nivel. En el último partido, contra Japón, demostró que estaba a la altura y tenía ganas de clasificar a cuartos de final. Ahora se viene un partido contra Gales, creo que de todos los equipos, es el más fácil de los que están en cuartos de final. Veo a Argentina con muchas chances, pongo toda la fe a la experiencia de Nico Sánchez, Cubelli y demás".

Germán Rosales - periodista especializado en rugby

"La performance hasta el momento no es la esperada. Más teniendo en cuenta la buena preparación que realizaron antes de comenzar el Mundial. Las apuestas de Cheika no funcionaron y eso repercutió en el rendimiento colectivo. Los Pumas dan signos de un equipo en formación y eso es preocupante en plena disputa mundialista. Con Gales siempre son partidos especiales. En 2022 se enfrentaron tres veces con victoria por cada lado y un empate. Esto demuestra la paridad entre ambos. Ambos cuentan con buenos pateadores, definidores y forwards con oficio. Es un encuentro de test match y cada decisión que tomen en campo contrario es fundamental. Los Pumas no tienen que cometer infracciones en posiciones factibles de patadas y deben ser prolijos en el juego aéreo. Argentina tiene plantel para derrotar a Gales pero Cheika tiene que poner un XV con un octavo natural y una pareja de medio pensante y no tan impulsiva".