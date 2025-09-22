lunes 22 de septiembre 2025

Mundial de Ciclismo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial

El sanjuanino completó una sólida actuación y finalizó 20° entre 60 corredores de todo el mundo. El oro fue para el sueco Jakob Söderqvist, con una actuación arrolladora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman cumplió este lunes una destacada labor en el Mundial de Ciclismo de Ruta de Ruanda 2025, al meterse en el Top 20 de la contrarreloj sub-23 disputada en Kigali. Sobre un recorrido exigente de 31,2 kilómetros, terminó en el puesto 20 entre los 60 competidores que representaron a diferentes países.

Kalejman transitó los primeros puertos en la posición 22, pero en el tercer ascenso logró mejorar su ritmo y escalar algunos lugares para cerrar la prueba en el puesto 19 en ese parcial. Finalmente, cruzó la meta con un tiempo que lo dejó en el 20° lugar de la clasificación general, a 3 minutos y 46 segundos del ganador.

La medalla de oro quedó en manos del sueco Jakob Söderqvist, que impuso un ritmo demoledor desde el arranque. El ciclista de 22 años, oriundo de Sundsvall, detuvo el cronómetro en 38 minutos y 24 segundos, superando con claridad a sus rivales y proclamándose campeón del mundo.

