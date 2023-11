En San Juan hay 115 socios habilitados para votar en la Bombonera

"Todos los socios pueden ir a votar, los que cumplan con la antigüedad, pero solo el 50% nos confirmó su participación. Estamos hablando de casi 58 sanjuaninos que irán a votar. Ahora estamos a la expectativa de lo que suceda. Esta situación realmente perjudica al socio del interior. Nosotros ya habíamos buscado transporte y los socios hasta habían pedido licencia laboral para estar presente. Ahora no sabemos cuándo se vota, estamos a la expectativa, con una incertidumbre terrible", comentó Romina González, presidenta de la Peña Boca Pasión Sanjuanina.

Si bien desde la única peña oficial del Xeneize en San Juan señalaron que se mantienen neutrales en la disputa Riquelme-Macri, priorizando el voto del socio, sin importar el candidato, expresaron su descontento por cómo se están manejando la oposición y el oficialismo.

"Las elecciones no deberían personificarse en Macri ni en Riquelme; eso no debería pasar. No se respeta la institucionalidad del club. El club tiene un estatuto y los comicios deben realizarse los primeros 15 días de diciembre. A partir del 10 de octubre se debería depurar el padrón y la denuncia aparece días antes de los comicios. Con todo el dolor del hincha han politizado esta elección. No se está pensando en el socio con este tire y afloje. Nos están perjudicando", expresó Romina.

De todas maneras, la representante de Boca Pasión Sanjuanina señaló que: "Espero que la gestión que venga haga las cosas de la mejor manera. Lo que sí puedo decir es que nosotros sí queremos votar el domingo".