En México, la promesa sanjuanina del triatlón va por todo

Una vez instalado, el triatleta sanjuanino, que viajó acompañado por su papá Nelson, tuvo su descanso luego de una semana muy ajetreada, para realizar en el día de hoy el reconocimiento del circuito.

Respecto a esta experiencia que está comenzando a vivir, Thomas dijo: “Luego de la competencia del fin de semana, me trasladaré a Veracruz, ciudad donde estaré viviendo hasta el mes de octubre. Durante este tiempo estaré compitiendo en el campeonato mexicano de triatlón. Será en Ixtapa, Huatulco, Guadalajara, Veracruz, Cozumel y algunas competencias del campeonato norteamericano, como Long Beach (Los Ángeles) y Saint George (Utah)".

Otro de mis objetivos es poder disputar el mundial junior en Edmonton (Canadá). Dentro del equipo Veratrix, la idea es entrenar con el atleta mexicano Crisanto Grajales, quien participó en tres Juegos Olímpicos y es dos veces campeón panamericano. Nuestro entrenador es Eugenio Chimal, reconocido a nivel mundial”.

En relación a cómo se dio esta oportunidad, Castañeda comentó: “Esto se dio a que cuando estuvimos entrenando y compitiendo en España, en esa llegó la selección mexicana para hacer su pre temporada; allí fue que me vieron en actividad y me dijeron que de acuerdo a los resultados obtenidos, les gustaba la idea que yo estuviera entrenando con ellos. La verdad es que me siento muy feliz; he trabajado muy duro para llegar a este momento, haciendo lo que me apasiona desde chico, lo que no hubiera podido lograr sin el apoyo de mis padres y de la Secretaría de Deportes de San Juan, a quienes estaré eternamente agradecido. Esto, para mí, es el principio de un gran final”, cerró Thomas.