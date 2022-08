El uno por uno de la tercera derrota consecutiva de San Martín

1) Nicolás Avellaneda (6) : antes del gol tapó un remate que se metia y despues no pudo sacar el pelotazo de chilena. Evitó lo que hubiese sido el segundo y no pudo hacer nada cuando quedó a mitad de camino ante el error de Botinelli.

2) Augusto Aguirre (5): firme en la marca al comienzo pero padeció las ráfagas de los locales

3) Dante Álvarez (6): se desentendio de una jugada y ocasionó la duda de Avellaneda, y en varias quedó mal parado ante la contra del local. Hizo una corrida muindual y tiró un centro rasante a los pies de Franco.

4) Alejandro Molina (3): impreciso en los pases. mejoro con los centros que buscaban el punto penal. Pero todas las que incidió no fueron claras.

5) Ignacio Antonio (5): buscó, quitó, e incidio bastante en el juego. No generó asociaciones

6) Jonathan Botinelli (3): impreciso y se desentendió de las jugadas. Cometiò un error en la mitad de la cancha y a San Martìn le convirtieron el segundo gol.

7) Sebastián Ramírez (6): rápido por la banda y saliendo de contra

8) Martín Rivero (5): poco apareció para conectar

9) Nicolás Franco (5): aguantó una pelota en el area pero no definio con fuerza. Después apareció con un remate que venía de la banda y que dio en el palo. No tuvo más chances de peligro y no se entendió con Giménez

10) Matías Giménez (5): impreciso y muy solo. Salía a buscar porque no le llegaba la pelota y terminaba dejando el área vacía

11) Ignacio Lago (4): jugadas interesantes pero siempre de más. Tuvo una que remató por encima del central y solo eso anotó para el verdinegro