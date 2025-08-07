El TC desembarca en San Juan: los horarios y el cronograma para el "Desafío de las Estrellas"

El Turismo Carretera vivirá una de sus fechas más esperadas del calendario: el “Desafío de las Estrellas”, que se disputará en el autódromo El Villicum de San Juan este próximo fin de semana. Será la 9ª fecha del campeonato 2025 y, a su vez, la última del Torneo de Carreras Especiales, con un premio muy tentador: un pasaje directo a la Copa de Oro, cuando solo quedará una cita más para cerrar la Etapa Regular.

A diferencia de las carreras tradicionales, esta competencia tendrá un formato especial. No habrá clasificación ni series: la grilla de largada se definirá por sorteo, el viernes por la noche, en un evento que se realizará en el Estadio Aldo Cantoni desde las 20, con transmisión en vivo de la TV Pública y Motorplay. Para quienes quieran asistir al recinto, el acceso al público será desde las 19 con un show musical como previa.

El sorteo repartirá a los pilotos en tres tercios, según su posición en el campeonato, y cada grupo tendrá su propio bolillero. Como es habitual, los mejores ubicados partirán desde el fondo, mientras que los más rezagados podrían encontrar su chance al frente de la grilla.

La acción en pista comenzará recién el sábado con dos tandas de entrenamientos libres. La Final se disputará el domingo a las 12.45 y tendrá una extensión de 50 vueltas al trazado sanjuanino, con una carga extra de estrategia: habrá dos paradas obligatorias en boxes, una para cargar combustible (cantidad a elección) y otra para cambiar los dos neumáticos derechos. Además, esta carrera otorga puntaje adicional.

Lo que está en juego

El “Desafío de las Estrellas” marcará el cierre del Torneo de Carreras Especiales (TCE), compuesto por las competencias de Toay (4ª fecha), Alta Gracia (6ª) y ahora San Juan (9ª). El ganador del minitorneo clasificará automáticamente a la Copa de Oro, más allá de cómo cierre la Etapa Regular. Eso sí: si entra entre los 12 mejores del campeonato, no libera el cupo extra.

Actualmente, Marcelo Agrelo (Toyota Camry) lidera el TCE con 69,5 puntos, gracias a un podio en Toay y un 9º puesto en Córdoba. Lo siguen Julián Santero, Marcos Landa, Agustín Martínez, Jonito De Benedictis, Christian Ledesma, Juan Martín Trucco, José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris y Mariano Werner, todos dentro del top 10 con chances reales.

Cabe recordar que el año pasado, Santiago Álvarez se quedó con el triunfo del “Desafío…” en su debut con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport.

Horarios

Cronograma deportivo – TC y TC Pista

Viernes 8 de agosto

20.00 a 21.30 – Sorteo de la grilla de largada (Estadio Aldo Cantoni)

Sábado 9 de agosto

9.30 a 10.00 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

10.05 a 10.35 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

10.40 a 11.00 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11.03 a 11.13 – Prueba de funcionamiento (Grupo B)

11.18 a 11.38 – 1° Entrenamiento TC (Grupo C)

11.41 a 11.51 – Prueba de funcionamiento (Grupo C)

11.56 a 12.16 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

12.19 a 12.29 – Prueba de funcionamiento (Grupo A)

12.35 a 13.05 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)

13.10 a 13.40 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)

13.45 a 14.05 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

14.10 a 14.30 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

15.47 a 15.55 – Clasificación TCP (3° Tercio)

15.58 a 16.06 – Clasificación TCP (1° Tercio)

16.09 a 16.17 – Clasificación TCP (2° Tercio)

Domingo 10 de agosto

9.10 a 9.20 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

9.35 a 9.45 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

11.30 a 12.10 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

12.45 a 14.20 – Final TC (50 vueltas o 95 minutos)